Çocuk sigortalıların yüzde 85'i çalışmıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 106 bin 962 çocuk sigortalının yaklaşık yarısının durumunu inceledi. Yapılan denetimlerde çocuk sigortalıların yaklaşık yüzde 85'inin fiilen çalışmadığı belirlendi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'ndan olumsuz etkilenme kaygısıyla sayılarında önemli artış yaşanan çocuk sigortalıların durumuna ilişkin denetimler sürüyor.



Denetimler kapsamında müfettişler ve kontrol memurları tarafından 18 yaş altındaki sigortalıların fiilen çalışıp çalışmadığına bakılıyor.



SGK'nın Şubat ve Mart ayına ilişkin verilerine göre, şu ana kadar 18 yaş altındaki 106 bin 962 sigortalı için denetim talebinde bulunuldu. Talepte bulunulanların yaklaşık yarısına yönelik denetimler yapıldı.



Denetimler sonunda 40 bin 708 çocuğun fiilen çalışmadığı, 4 bin 816 çocuğun ise fiilen çalıştığı tespit edildi. Bu arada, 2 bin 83 çocuğun sigortalılık durumuna ilişkin denetimin sürdürülmesine karar verildi.



Şu ana kadar yapılan denetimlerde çocuk sigortalıların yaklaşık yüzde 85'inin fiilen çalışmadıkları halde sigortalı gösterildikleri belirlendi. Bu tespitler üzerine fiili olmayan sigortalıkların iptali için gerekli işlemler yapıldı.

