Çocuk seks robotlarını yasaklama çağrısı

İngiltere'de bilim insanlarının seks robotlarıyla ilgili yayımladığı yeni bir raporda, toplumların bu robotlarla ilgili neleri kabul edilebilir, nelerin edilemez bulduğunun belirlenmesi gerektiği belirtildi.

Raporu hazırlayan Sorumlu Robotbilim Vakfı'nın Başkanı Prof. Noel Sharkey, çocuk seks robotlarının yasaklanması gerektiğini söyledi.

Günümüzde çok az sayıda şirket seks robotlarının üretimini yapıyor.

'Robotlar Cinsel Geleceğimiz' adını taşıyan raporda, bu robotları üreten şirketlerin ellerindeki verileri paylaşmaması nedeniyle bugüne kadar kaç kişinin bunlara sahip olduğuna dair net bir bilginin bulunmadığı belirtiliyor.

Ancak Prof. Sharkey önümüzdeki dönemde yaşanacak robot devriminin söz konusu şirketlerin sayısını artırabileceğini belirtiyor.

Prof. Sharkey'ye göre toplumlar için, insanların robotlarla seks yaptıkları olası bir geleceğe dair bazı kuralları tartışma vakti gelmiş durumda:

"Bu konuya eğilen karar vericilere ihtiyacımız var. Genel olarak kamunun da neyin kabul edilebilir neyin edilemez olduğunu düşünmesi gerekiyor.

"Toplum olarak bu konuda ne istediğimizi düşünmeye ihtiyacımız var. Cevapları bilmiyorum. Sadece soruları soruyorum".

Halihazırda şirketler, gerçekçi, silikondan yapılma robotlar üretiyor.

Bazı şirketler konuşabilen ve hareket edebilen seks robotlarının üretimine başlamış durumda.

Bir şirket, gelecek sene yapay zekâya sahip bir seks robotunu piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Söz konusu raporda seks robotların hangi amaçlarla kullanılabileceği şöyle listeleniyor:

-Genelevlerde çalışan 'fahişeler'

-Yalnız ya da yaşlı insanlar için cinsel partnerler

-Cinsellik tedavisi araçları

-Tecavüzcüler veya pedofiller için cinsel terapi araçları

Prof. Sharkey bunlar arasında en sorunlusunun en sonuncusu olduğunu belirtiyor.

Çocuklara benzeyen şişme bebekler hali hazırda üretiliyor.

Kanada'da bir mahkeme yakın zamanlarda buna sahip olmanın yasadışı olabileceğine dair bir adım attı.

Yıl içinde Kanada'da bir adam bir Japon firmasına çocuğa benzeyen bir şişme bebek siparişi verdi.

Kanada'nın izleme listesindeki şirketin gönderdiği ürüne havaalanından el kondu.

Siparişi isteyen adama da çocuk pornografisinden ceza verildi.

Raporda, California Politeknik Üniversitesi'nden Patrick Lin'in şu sözlerine yer verilmiş:

"Pedofilleri çocuk seks robotlarıyla tedavi etmek, hem ne getireceği belli olmayan hem de itici bir fikir. Irkçılığı, bir tutucuya, taciz edebileceği esmer bir robot vererek tedavi etmeyi bir düşünün. Bu işe yarar mı? Muhtemelen hayır".

De Montfort Üniversitesi'nden robot etiği uzmanı Dr. Kathleen Richardson, raporda çocuk seks robotlarının yasaklanması çağrısını doğru bulduğunu ancak raporun çok eksik olduğunu belirtti.

Richardson, "Buradaki gerçek sorun bu ürünler değil, seks ticareti. Seks robotları pornografinin sadece başka bir türü" diye konuştu.

Richardson'a göre bu robotlar kaçınılmaz olarak 'sosyal tecriti' artıracak.

Raporda bir erkek robotla ilişkiye giren bir kadının fotoğrafının bulunmasını da eleştiren Richardon şunları ekledi:

"Burada, cinsiyet ayrımı gözetmeyen bir anlayış bulunduğu fikri işleniyor. Ancak gerçek şu ki, bu ürünleri alan çok fazla kadın yok. Bu alan ağırlıklı olarak erkekler ve erkeklerin cinsellik hakkında görüşleri üzerinden işliyor".