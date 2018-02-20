Çocuk şehri KidzMondo dördüncü yılını hediyelerle kutluyor

İSTANBUL-(DHA)- TRUMP Alışveriş Merkezi’nde yer alan Türkiye’nin ilk çocuk şehri KidzMondo, 4.yılını hediyelerle kutluyor. KidzMondo’nun sosyal medya hesapları üzerinden yarışmaya katılan herkes birbirinden güzel hediyeleri kazanma şansı yakalayacak. Hediyeler arasında çift kişilik uçak biletleri, market ve akaryakıt alışveriş çekleri de var.

40’ı aşkın birimde çocukların meslekleri deneyimlediği, eğlenirken öğrendiği KidzMondo, sosyal medya üzerinden yarışmaya katılan ailelere birbirinden güzel hediyeleri kazanma şansı sunuyor.

KİDZMONDO’DA KAZANMAK ÇOK KOLAY

Uçak biletinden market alışveriş çekine, basketbol maçı biletlerinden akaryakıt çekine kadar pek çok hediyeyi kazanmak çok kolay. Hediyeleri kazanmak için yapılması gereken tek şey, 28 Şubat tarihine kadar KidzMondo İstanbul sosyal medya hesapları üzerinden, KidzMondo içerisinde çekilmiş fotoğrafınızı‘#kidzmondo4yaşında’ hashtagiyle paylaşmak.

AİLELERİ MUTLU EDECEK

KidzMondo’nun 4. yıl kutlamaları kapsamında 4 aileye; çift kişilik Pegasus uçak bileti, Cadde Sanat’tan dans dersi, Aytemiz’den benzin çeki, Tahincioğlu’ndan basketbol maç biletleri, Ülker’den hediye kutuları, Hilton İstanbul Bosphorus’tan sağlık kulübü girişi, Migros alışveriş çekleri ve MNG Kargo’dan kargo gönderim hakkı hediye edilecek. Hediye kampanyasının tüm detayları için www.kidzmondoistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

(FOTOĞRAF)