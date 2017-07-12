"Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar, düzenli olarak dişçiye gitmeli"

Uzmanlara göre, diş eti sorunu olan kadınların hamile kalma şansları 4 kat daha düşük. Çünkü bakteriler yumurtlamayı ve embriyonun implantasyonunu önlüyor.

NTV'de yer alan habere göre; P. gingivalis bakterisinin embriyonun tutunmasına engel olduğunu belirten Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, şunları söyledi:

“Çocuk sahibi olmayı isteyen kadınlar diş etlerine dikkat etmeli ve düzenli olarak kontrol ettirmeli. Diş eti enfeksiyonuna sebep olan bakteriler gebe kalma sürecini uzatıyorlar. Dişeti hastalığına neden bu olan bakteri (P. Gingivalis) tükrükte bulunuyor ve bir yıl içindeki gebelik şansını 3 kat azaltıyor. Bu bakteri hem diş etlerini hem de altında bulunan kemik dokusunu enfekte ederek gebe kalma olasılığını 4 misli azaltıyor."

Dişeti ve çene kemiği enfeksiyonları vücutta inflamasyona neden olarak ovulasyona (yumurtlama) ve embriyonun tutunmasına engel oluyor. Ayrıca bu inflamasyon hormon üretimini olumsuz etkiliyor ve endometriosise benzer etki oluşturuyor.

Kısırlık yapıyor

Peridontal enfeksiyonların kısırlığa katkıda bulunan sebeplerden biri olduğunu aktaran Dr. Görgen, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Bu bakteriler, dişeti enfeksiyonu klinik olarak belirti vermeden önce bile sistemik etkisini gösterebilir. Bu nedenle üreme çağındaki kadınlar ağız sağlığına özen göstererek düzenli kontrollerini ihmal etmemeliler. Diş problemi ve kısırlık arasındaki bağlantı Helsinki Üniversitesi’nde yapılan araştırmayla da kanıtlandı. Araştırmacılar 19-42 yaş aralığındaki sağlıklı, gebe kalmaya çalışan 256 kadını çalışmaya dahil ettiler. Ağız – diş ve jinekolojik muayeneleri yapıldı.12 ay boyunca gebelik durumu takibe alındı.

"Bir yıl sonunda gebe kalamayan kadınların tükrüğünde en sık saptanan bakteri P.Gingivalis’ti. Gebe kalma oranı, dişeti hastalığı olmayan ve bakteri saptanmayan kadınlarda 4 kat daha fazlaydı."

Kadınlar, düzenli diş muayenesini yaptırmalı

Peridontitis, dişleri destekleyen dokunun bakteriyel inflamasyonu olduğunu ve tedavi edilmezse diş kaybına bile yol açabildiğini söyleyen Görgen, “Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar düzenli diş muayenesini ve folat takviyesini unutmamalıdır. Diş eti hastalıkları ve iltihabı tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur ve 35-44 yaş arasındaki nüfusun yüzde15-20’sini etkilemektedir” uyarısında bulundu.