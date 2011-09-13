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Sağlık

Çocuk sahibi olmak erkekleri de değiştiriyor

Amerikan Pnas dergisinde yayımlanan bir araştırma çocuk sahibi olduktan sonra sadece kadınların değil erkeklerin de biyolojik değişim geçirdiğini ortaya koydu.

13 Eylül 2011 03:00

T24 - Amerikan Pnas dergisinde yayımlanan bir araştırma çocuk sahibi olduktan sonra sadece kadınların değil erkeklerin de biyolojik değişim geçirdiğini ortaya koydu. Çocuk sahibi olmanın yarattığı sıkıntı erkeklik hormonunun seviyesini azaltıyor.


Filipinler'de, üçte biri ilk kez baba olan 21-26 yaşındaki 624 erkeğin hormon seviyesini 4,5 yıl boyunca inceleyen bilim insanları ilginç bulgulara vardı. Araştırma sonuçları, insan vücudunda da hayvanlarda olduğu gibi doğumdan sonra testosteron üretiminin azaldığı gözlendi. Bilim insanları, bu sayede erkeklerin biyolojik olarak çocuklarına bakmaya programlandıklarını vurguladı.


Araştırmacılardan ABD'li Profesör Lee Gettler, testosteron seviyesi yüksek olan erkeklerin baba olma olasılığının daha fazla olduğunu ancak çocuk sahibi olduktan sonra hormonun seviyesinin büyük oranda azaldığını söyledi.


Araştırmacılar hormon düzeyindeki bu azalmayı ise şöyle açıklıyor: "Erkekler yeni doğan bebeğe bağlı 'sıkıntılarla' birlikte farklı duygusal, psikolojik ve fiziksel 'düzenlemeler' içerisine giriyor. Erkekler bu 'düzenlemelerle' başa çıkabilmesi için 'biyolojik değişim' geçirebilir."

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