Çocuk sahibi olmak anne ve babaların ömrünü uzatıyor

İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre onca uykusuz gece, ekstra emek ve strese rağmen çocuk sahibi olmak hem kadının hem erkeğin ömrünü uzatıyor.

Araştırma, baba olan erkeklerin çocuksuz erkeklere göre iki yıl, anne olan kadınların çocuk sahibi olmayanlara kıyasla 18 ay fazla yaşadığını ortaya koydu.

Araştırmayı yürüten bilim insanları bu farkın ardında biyolojik bir değişimin değil, çocukların yaşlılıkta sağladığı bakımın ve desteğin olduğunu düşünüyor.

Ayağı tökezleyip düşmenin bile ölümcül sonuçlar getirebileceği ileri yaşlarda bakım ve destek ağları hayati bir önem taşıyor.

Çevresinde bir ailesi olan yaşlıların doktora gitme, hareketliliğini koruma ve kendilerine bakma konusunda yakınlarınca daha çok teşvik edildiği de saptanmış.

Daha önce yapılan bazı araştırmalar yaşlılıkta yalnız olmanın ya da eşini kaybetmenin ömrü kısalttığını ortaya koymuştu ama ilk kez çocukların oluşturduğu koruma ağının etkisini ortaya koyan bu kadar kapsamlı bir araştırma yapılmış oldu.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü'nün Çevre Sağlığı bölümünden, çalışmayı yürüten Doktor Karin Modig "Yetişkin çocukların yaşlanan anne babalarına sağladığı destek ebeveynin sağlığı ve yaşam beklentisi açısından hayati önem taşıyabilir" diyor.

1,5 milyona yakın insanın

nüfus kayıtları incelendi

Doktor Modig, ayrıca çocuklu erkek ve kadınların ortalama olarak çocuksuz insanlara göre daha sağlıklı yaşamlar sürdüğüne dikkat çekiyor.

Araştırmacılar, anne-baba olmanın ömrü nasıl etkilediğini saptayabilmek için 1,5 milyona yakın insanın nüfus kayıtlarını incelediler ve 1911'lere kadar geri gittiler.

İncelenen kişilerin ölüm tarihleri ve çocukları olup olmadığı araştırıldı.

Çalışmanın sonunda yaş ilerledikçe ölüm riskinin anne baba olan ya da olmayan herkeste arttığı ortaya çıktı.

Fakat yaşam beklentisi üzerinde etkili olan eğitim düzeyi ya da yoksulluk gibi diğer faktörler de hesaba katıldığında çocukları olanların yaşam beklentisinin arttığı belirlendi.

Örneğin çocukları olan babalar 80'li yaşları görürken, çocuksuz olanlar daha çok 70'lerinde ölüyordu.

Önceki bazı çalışmalarla çelişiyor

Bulgular çocuğun en azından kadın açısından, kaynaklarını kendine bakmak yerine çocuklara yönlendirdiği için yaşam beklentisini azalttığı yönündeki daha eski bazı çalışmalarla çelişiyor.

Örneğin yoksul toplumlarda dört ve üzeri çocuk sahibi olmanın yaşam süresini 3,5 yıl kadar azalttığı sonucuna varan bir çalışma yapılmıştı.

Journal of Epidemiology & Community Health adlı dergide yayımlanan araştırma, çocuklu kadınların ortalama yaşam beklentisinin 84,6, buna karşılık çocuksuz kadınların yaşam beklentisinin 83,1 olduğunu göstermişti.

Aynı araştırmaya göre erkeklerde bu fark biraz daha açılarak 78,4'ten 80,2'ye çıkıyordu.