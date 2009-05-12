Çocuk renkleri ne zaman ayırmaya başlar?

Soru: Şu anda 25 aylık bir oğlum var. Yaklaşık 4-5 aydır 1’den 10’a kadar bütün sayıları İngilizce ve Türkçe sayarak gördüğü yerde okuyor. Renkleri şaşırmadan dili döndüğünce söylüyor.10-15 hayvanın ismini İngilizce söyleyip seslerini taklit ediyor. Normal midir?



Gönderen: Melahat O.



Cevap



Sayın Melahat Hanım,



Öncelikle gelişimin dört farklı alanda-bedensel, zihinsel, sosyal-duygusal, ve dil- eş zamanlı ilerlediğini belirtmek isteriz. Her çocuğun gelişim hızı birbirinden farklı olsa da çocuklar benzer gelişim aşamalarından geçerler. Örneğin, 25 aylık çocukların zihinsel gelişim açısından nesneleri renklerine göre ayırabilmesini, 3-4 parçalı yapbozları tamamlamasını, temsili oyunlar oynamasını bekleriz. Dil gelişimi alanında da bazı nesneleri isimlendirebilmesini ve 2-3 kelimeden oluşan cümleler kurabilmesini (örn, bunu bana ver) bekleriz. Ancak tüm bu gelişimler gerçekleşirken çocuğun içinde bulunduğu çevrenin çocuğun gelişimini destekleyici olması oldukça önemlidir. Eğer anne ya da baba çocuğa her gün kitap okumak için zaman ayırıyor, çeşitli kavramları öğrenebilmesi (örn, renk, rakam) için fırsatlar yaratıyorsa, bu çocuk çevresi tarafından bu şekilde desteklenmeyen yaşıtlarına göre renkleri ve rakamları daha erken yaşta tanımaya/kullanmaya başlayacaktır.



Size tavsiyemiz oğlunuzun öğrenme isteğini desteklemeniz. Eğer oğlunuz renklere ve rakamlara ilgi duyuyorsa günlük hayatınız içinde bu kavramları kullanacağı fırsatlar yaratarak ona destek olabilirsiniz. Unutmayın ki sizin destekleyici tutumlarınız sayesinde çocuğunuz içinde var olan potansiyelini en üst seviyelere kadar taşıyabilecektir. Ancak önemli bir noktaya da dikkatinizi çekmek isteriz. Çocuğunuzun zorlayarak, baskı yaparak bir şeyler öğretmeye çalışmak çocuğunuza yarardan çok zarar getirebilir. Size sorduğu sorulara cevaplar vermek, farklı deneyimler yaşayabilmesini sağlamak için ortamlar sunmak, yaşıtlarıyla ve diğer yetişkinlerle ilişki kurmasına yardımcı olmak çocuğunuzun gelişimini farklı yollardan desteklemenizi sağlar.



Oğlunuzla birlikte keyifli günler dileriz.

