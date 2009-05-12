T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Çocuk renkleri ne zaman ayırmaya başlar?

Soru: 25 aylık bir oğlum var. 4-5 aydır 1’den 10’a kadar bütün sayıları sayarak gördüğü yerde okuyor. Normal midir?

12 Mayıs 2009 03:00

Soru: Şu anda 25 aylık bir oğlum var. Yaklaşık 4-5 aydır 1’den 10’a kadar bütün sayıları İngilizce ve Türkçe sayarak gördüğü yerde okuyor. Renkleri şaşırmadan dili döndüğünce söylüyor.10-15 hayvanın ismini İngilizce söyleyip seslerini taklit ediyor. Normal midir?

Gönderen: Melahat O.

Cevap

Sayın Melahat Hanım,

Öncelikle gelişimin dört farklı alanda-bedensel, zihinsel, sosyal-duygusal, ve dil- eş zamanlı ilerlediğini belirtmek isteriz. Her çocuğun gelişim hızı birbirinden farklı olsa da çocuklar benzer gelişim aşamalarından geçerler. Örneğin, 25 aylık çocukların zihinsel gelişim açısından nesneleri renklerine göre ayırabilmesini, 3-4 parçalı yapbozları tamamlamasını, temsili oyunlar oynamasını bekleriz. Dil gelişimi alanında da bazı nesneleri isimlendirebilmesini ve 2-3 kelimeden oluşan cümleler kurabilmesini (örn, bunu bana ver) bekleriz. Ancak tüm bu gelişimler gerçekleşirken çocuğun içinde bulunduğu çevrenin çocuğun gelişimini destekleyici olması oldukça önemlidir. Eğer anne ya da baba çocuğa her gün kitap okumak için zaman ayırıyor, çeşitli kavramları öğrenebilmesi (örn, renk, rakam) için fırsatlar yaratıyorsa, bu çocuk çevresi tarafından bu şekilde desteklenmeyen yaşıtlarına göre renkleri ve rakamları daha erken yaşta tanımaya/kullanmaya başlayacaktır.

Size tavsiyemiz oğlunuzun öğrenme isteğini desteklemeniz. Eğer oğlunuz renklere ve rakamlara ilgi duyuyorsa günlük hayatınız içinde bu kavramları kullanacağı fırsatlar yaratarak ona destek olabilirsiniz. Unutmayın ki sizin destekleyici tutumlarınız sayesinde çocuğunuz içinde var olan potansiyelini en üst seviyelere kadar taşıyabilecektir. Ancak önemli bir noktaya da dikkatinizi çekmek isteriz. Çocuğunuzun zorlayarak, baskı yaparak bir şeyler öğretmeye çalışmak çocuğunuza yarardan çok zarar getirebilir. Size sorduğu sorulara cevaplar vermek, farklı deneyimler yaşayabilmesini sağlamak için ortamlar sunmak, yaşıtlarıyla ve diğer yetişkinlerle ilişki kurmasına yardımcı olmak çocuğunuzun gelişimini farklı yollardan desteklemenizi sağlar.

Oğlunuzla birlikte keyifli günler dileriz.

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24