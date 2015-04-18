Çocuk pornosundan ceza alan eski milletvekilinin parasını kabul etmeyen derneğe bağış yağdı

Hakkında açılan çocuk pornosu davası nedeniyle mahkeme tarafından 5 bin euro bağış yapmaya mahkûm edilen Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Parlamento eski Milletvekili Sebastian Edathy’nin parasını kabul etmeyen derneğe bağış yağdı.

“Çocuklara yönelik cinsel istismarın parayla satın alınabileceği düşünülmemeli” diyerek, o vekilin parasını reddeden Aşağı Saksonya Çocukları Koruma Derneği'ne destek olmak isteyen Almanlar, 160 bin euro yardımda bulundular.

Çocuk pornosu hükümlüsünün parasını reddetmeleri nedeniyle Almanya’nın her tarafından çok sayıda telefon, faks ve mesaj aldıklarını belirten dernek başkanı Johannes Schmidt, verdikleri doğru kararın halk tarafından da onaylanmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Spiegel Online’ın haberine göre; normal şartlarda 2-3 bin euro bağış aldıkları bir dönemde, karar nedeniyle 50 katı daha fazla bağış yapıldığını vurgulayan Schmidt, “Çocuklar ve derneğimiz için hakaret olarak gördüğümüz o parayı şimdi olsa yine almayız” diye konuştu.

İtiraf edip kurtulmuştu

45 yaşındaki eski Milletvekili Sebastian Edathy, birçok kez internetten çocuk pornosu ve fotoğrafları indirmek ve çocuk pornosu içeren CD ve resimleri bulundurmak suçlamasıyla yargılanmıştı.

Verden Mahkemesi, 2 Mart’ta Edathy’nin itiraf etmesi ve çocukları koruma derneğine 5 bin euro yardımda bulunması karşılığında, hakkında yürütülen çocuk pornosu davasının düşmesine karar vermişti.

Mahkemenin kararını “kötü bir mesaj” olarak değerlendiren dernek, “Çocuklara yönelik cinsel istismarın parayla satın alınabileceği düşünülmemeli” diyerek, mahkemeden söz konusu paranın ödeneceği yeni bir dernek belirlemesini istemişti.