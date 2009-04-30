Çocuk pornosuna 69 gözaltı

İtalya'da çocuk pornosuna karşı ülke genelinde 16 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 69 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.



Operasyonlar sırasında sadizm ve pedofili içerikli video kayıtlarının ele geçirildiği açıklandı. Bazı kayıtlarda 4-5 yaşlarında elleri bağlı ve ağızları bağlanmış kız ve erkek çocuklarına ağır tecavüz sahnelerinin yeraldığı dile getirildi. Kayıtlarda tecavüzü gerçekleştirenler arasında kadınların da olduğu açıklandı. Gözaltına alınanların büyük bölümünün eğitim ve gelir düzeyinin yüksek olması dikkati çekti.



Yüzde 40'ı 7 yaş altı



Operasyonun başlamasına neden olan ihbar telefonunun yapıldığı, İtalya'da 18 yaş altı grubunun fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmaması yönünde çalışmalarıyla ön plana çıkan Gökkuşağı Telefonu Derneği adına konuşan Başkan Giovanni Arena, ``Bebeklerle sadizm yeni market haline geldi. Hala çok büyük olmasa da durmadan büyüyor. Geçen yıl internet üzerinden yüzde 40'ı 7 yaş altı 36 bin çocuğun yeraldığı porno görüntüleri 20 milyar defa indirildi. Pedofili krizden etkilenmiyor. 2003'ten bu yana market iki kat büyüdü. Yasalar da çocukları korumak için yeterli değil. Geçen yıl İtalya'dan çocuk pornosuna karşı 230 bin ihbar telefonu aldık'' diye konuştu.

