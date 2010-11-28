Çocuk pornosu silinse bile suç kabul edildi

T24 - Yabancı porno sitelerine girerek hayvan ve çocuk pornosu indirdiği iddia edilen 9 sanık için Ankara’da açılan davada, bilgisayarlardan silinen görüntüler de bulundu. Savcı silinmiş görüntüleri de delil olarak kabul etti.



Bir süre önce haklarında soruşturma başlatılan, aralarında akademisyenler ve işadamlarının da bulunduğu 9 kişi hakkında “çocuk ve hayvan pornosu” bulundurmak suçlamasıyla Ankara 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sanıklar hakkında 5-10 yıl hapis cezası istenirken, hayvan pornosundan da 3 sanık için ayrıca 1-4 yıl daha hapis cezası öngörüldü. 1’i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Interpol tespit etmişti



Yabancı porno sitelerine girerek çocuk pornosu ve hayvanlarla porno görüntüleri indirdikleri Lüksemburg Interpolü tarafından tespit edilen şüphelilerin IP numaraları Türk polisine bildirilmiş, IP numaralarının sahiplerini tespit eden polis, aralarında ünlü bir işadamının da bulunduğu 9 kişinin ev ve işyerini basarak bilgisayarlarına el koymuştu.

Savcı, delil kabul etti



Bazı şüphelilerin görüntüleri indirip izledikten sonra sildikleri tespit edildi. Ancak uzman polisler, silinen görüntülere ulaştı. Soruşturmayı yürüten Bilişim Suçları Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk, bazı şüphelilerin görüntüleri silmelerinin suçu işlemedikleri anlamına gelmeyeceğini iddia etti. Savcı Yücetürk iddianamesinde, “Suçun oluşması açısından bulundurmanın kişisel veya ticari amaçla olmasının bir önemi yoktur. Bu nedenle harddisk’in silinmiş bölümünde bulunan öğeler, her zaman geri getirileceğinden ve üzerinde tasarruf sağlanacağından bulundurma olarak değerlendirilmiştir” dedi.

Diyelim ki adamın eşi porno yükledi



Silinen öğelerin “delil” kabul edilmesinin çok tartışma konusu olduğunu belirten Avukat Ahmet Çörtoğlu, şunları söyledi: “Silme fiilinin bilinçli olarak yapıldığı, savcı tarafından delilleriyle ortaya konulmalı, yoksa suç olmaz. Suçun oluşması bakımından, silme fiilinin mahkemede değerlendirilmesi gerekir. Yargılama aşamasında bu tip görüntülere ve sitelere başkaları tarafında da kolayca ulaşılıp kullanılacağı düşünülerek, silme filinin hangi şartlarda gerçekleştirildiği, suçun oluşması bakımından mahkeme tarafından tartışılması gerekir.



Örneğin, büromda ben yokken katibim girdi seyretti, ben de fark ettim sildim. Benim iradem dışında mail olarak geldi, baktım sildim. Art niyetli bir kadın, kocasının evde bilgisayarından girdi izledi, sonra ihbar etti. Ne olacak, adam kendisini mahkemelerde mi aklayacak?”