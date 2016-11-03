Çocuk pornosu paylaşan futbolcu tutuklandı

Japonya 2. Ligi'nde Montedio Yamagata takımında kalecilik yapan Hayato Nakamura, 2015 yılı Kasım ayı içerisinde çocuk pornosu paylaştığı için Kyoto polisi tarafından tutuklantı.

Polis kaynaklarından geçilen bilgilerde 24 yaşındaki kalecinin 14-18 Kasım (2015) tarihleri arasında bir video paylaşım sitesinde ve Twitter'da çocuk pornosu içeren videolar paylaştığı ve bu yüzden suç işlediği ifade edildi.



Montedio Yamagata kulübü de resmi sitesinden yaptığı açıklamada kalecilerinin işlediği suç nedeniyle özür diledi.