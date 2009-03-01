Çocuk pornocusuna 36 yıl ağır hapis

Bursa'da, evine götürdüğü çocuklara cinsel içerikli filmler izlettirip tacizde bulunan 35 yaşındaki sapık 36 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.



Bursa Osmangazi İlçesi’nde oturan Ahmet Satık (35), geçen yıl evine götürdüğü E.S., E.A., Ö.B. ve U.C.B. adlı erkek çocuklara cinsel içerikli kitaplar okutup CD izlettikten sonra tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.



Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Satık, tutuklandı. Hakkında Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan ve bir süre sonra tahliye edilen Satık, önceki günkü karar duruşmasında, 36 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, mağdur çocukların vekillerinin sanığın tutuklanması istemini, temyiz hakkını dikkate alarak kabul etmedi.