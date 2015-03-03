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Dünya
Deutsche Welle

Çocuk pornocusu siyasetçiyi partisi istemiyor

Almanya'da çocuk pornosuyla ilgili mahkemedeki itirafıyla gündeme gelen Sosyal Demokrat Parti (SPD ) eski Milletvekili Sebastian Edathy, partisince 'istenmeyen kişi' ilan edildi.

03 Mart 2015 12:30

Sebastian Edathy hakkında internetten "çocuk pornografisi" içeren görüntüler indirdiği gerekçesiyle açılan dava Aşağı Saksonya'daki Verden Eyalet Mahkemesi'nde dün görülmüş, Edathy, avukatı aracılığıyla açıklamada bulunmuştu.

Hakkındaki suçlamaları kabul eden Sebastian Edathy, "Bir hata yaptığımı anlamış durumdayım, üzgünüm" demişti. Savcılık, davanın düşmesi için 45 yaşındaki Edathy'den bu doğrultuda bir açıklama yapmasını talep ediyordu.

Verden Eyalet Mahkemesi Başkanı Jürgen Seifert, uzlaşma doğrultusunda davanın kapandığını, 5 bin euro para cezasına çarptırılan sanığın sabıkalı olarak kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

'Edathy pişmanlık belirtisi göstermiyor'

SPD Yönetim Kurulu dün toplanarak Sebastian Edathy ile ilgili gelişmeleri konuştu. Toplantı sonrası SPD yönetimi adına açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Thorsten Schäfer-Gümbel, Edathy'nin açıklamasını yetersiz bulduklarını söyledi.

Schäfer-Gümbel, "Edathy'nin pişmanlık belirtisi göstermemesi ve tek bir sözle dahi çocuk pornosu kurbanlarını anmamış olması karşısında tepkimizi ifade etmekte zorlanıyoruz. SPD'den istifa etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Partiden ihraç süreci devam ediyor

SPD Genel Başkan Yardımcısı Thorsten Schäfer-Gümbel, Edathy hakkında bundan bir yıl kadar önce başlatılan partiden ihraç sürecinin de devam ettiğini söyledi.

SPD Genel Sekreteri Yasmin Fahimi, geçen yıl yaptığı açıklamada, Parti Başkanlığı'nın oy birliğiyle, Edathy'nin partiden ihraç edilmesi için yetkili organlara başvurulmasını kararlaştırdığını duyurmuştu.

Fahimi, sürecin Hannover Tahkim Komisyonu'na devredildiğini kaydederken, karara, Edathy'nin davranışlarının ahlaki olarak partiyle bağdaşmamasını gerekçe göstermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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