Çocuk parkında, uyuyan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) Fevzi Şanverdi (34), çocuk parkında birlikte alkol aldığı arkadaşı Hasan Polat\'ı (26) bankta uyurken bıçaklayarak öldürdü.

Olay, turizm şehri Girne\'de meydana geldi. 10 yıldır ülkede yaşayan ancak çalışma izni iptal edilen Hataylı Fevzi Şanverdi, İstanbul\'dan 5 ay önce çalışmak için KKTC\'ye gelen Adanalı Hasan Polat ile çocuk parkında alkol almaya başladı. Sokakta yaşayan iki arkadaş, bilinmeyen nedenle tartıştı. Şanverdi, kendisine küfrettiğini iddia ettiği Polat\'ın yanından ayrıldı. Polat da bank üzerinde uyuya kaldı. Bir süre sonra parka dönen Fevzi Şanverdi, sırt üstü yatan Polat\'ı önce boynundan, ardından da sırtından bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolden Polat\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri kaçan Fevzi Şanverdi\'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde 1.84 promil alkollü olduğu belirlenen Şanverdi, suçunu itiraf etti. Mahkemeye çıkarılan Şanverdi, tutuklanarak, cezaevine konuldu.



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