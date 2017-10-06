Çocuk parkına trafoya mahalleli direnişi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'ndeki bir çocuk parkına trafo konulmak istenmesi, mahallenin tepkisine yol açtı. 10 gündür parkta nöbet tutarak trafoya karşı direnen mahalle halkı, kazılan temeli ise suyla doldurdu. Trafoyu yerleştirmek üzere gelen ekipler, mahallelinin tepkisi üzerine bölgeden ayrıldı.

Akkonak Mahallesi 1672 Sokak\'ta 300 metrekare alanda yer alan, içinde salıncak ve kaydırak bulunan çocuk parkının içine elektirik dağıtım şirketi AYDEM tarafından elektrik trafosu yerleştirilmek istenmesine mahalle halkı tepki gösterdi. Yaklaşık 10 gündür, geceli gündüzlü parkta nöbet tutan mahalleli, elektrik trafosunu parka koymak isteyen ekiplere karşı adeta direniş başlattı. İlk olarak trafo için parka kazılan temel, trafonun yerleştirilmesini engellemek için her gün suyla dolduruldu. Bugün ise parka iş makineleri vinç ve kamyon kasasında dev elektrik trafosuyla gelen AYDEM ekiplerine tepki gösterildi. Bunun üzerine olay yerine başta asayiş ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Parkın çevresinde oturan vatandaşlar, trafoyu parka koydurmamak için direniş başlattıklarını söyledi.

Parkın içinde trafo için kazılan temeli suyla doldurduklarını belirten vatandaşlar, \"Biz trafoya karşı değiliz ama çocuk parkına yapılmasın. Trafoyu yapacaklarsa, çocuk parkını kaldırsınlar. Mahalle arasında tek nefes aldığımız yer burası. Çocuklarımız burada oynuyor, eğleniyor. 10 gündür parkta nöbet tutuyoruz. Amacımız trafonun bu parka yapılmasını engellemek. Trafo için başka yer de bulunabilir\" dedi.

MÜDÜR YARDIMCISI İKNA ETTİ

Parka gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özçelik, parkta toplanan vatandaşlarla bir süre görüştü. Trafonun Merkezefendi Belediyesi\'yle yapılacak görüşmeler sonrası yapılıp yapılmayacağını karar verileceğini mahalle halkına söyleyen Özçelik, vatandaşları ikna edip dağılmalarını sağladı. Yapılan görüşmeler sonrası AYDEM ekipleri de parktan ayrıldı. CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Sedat Demirci de parka gelerek vatandaşlara destek verdi.



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