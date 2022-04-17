Çocuk parkına ateş açıldı: 10 yaşındaki Ali Mert yaralandı

Pompalı tüfekle rastgele çocuk parkına ateş açılınca, saçmaların tesadüf ettiği 10 yaşındaki Ali Mert yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da, otomobilden inen 1 kişinin çocuk parkına doğru 9 el pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu, 10 yaşındaki Ali Mert Y. yaralandı. Polis, kaçan 4 kişiyi kısa sürede yakaladı.

Olay, saat 20.40 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1589 Sokakta meydana geldi. İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobilden inen 1 kişi, yaklaşık 100 metre ilerideki çocuk parkına doğru pompalı tüfekle 9 el rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar parkta oynayan çocuklardan Ali Mert Y.'nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

Ateş açan kişiler otomobille hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ali Mert, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, plakadan yola çıkarak otomobilin yerini tespit etti ve araçtaki Remzi E., Volkan Ç., Talha B. ve Mustafa D.'yi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada suç aleti pompalı tüfek de ele geçirildi.