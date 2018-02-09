Çocuk oyununa 'siyasal söylemler' gerekçesiyle duyuru yasağı (2)

\'OYUNUN ÜLKE GÜNDEMİYLE İLGİSİ YOK\'

Manisa\'nın Akhisar ilçesinde, \'savaş karşıtlığı gibi siyasal söylemler\' içerdiği gerekçesiyle duyurusuna izin verilmeyen \'Çevreci Afacanlar\' oyununu sergileyen Toprak Sahne Tiyatrosu\'nun Genel Sanat Yönetmeni Onur Çatal, oyunun, ülkenin içinde bulunduğu dönemle ilgisinin bulunmadığını söyledi. Oyunun, çevre temizliğini konu aldığını ve afişinde de herhangi bir siyasi içerik bulunmadığını belirten Çatal, şöyle konuştu:

\"\'Çevreci Afacanlar\' oyununda, sahne arkasında kukla oynatıcı rolüm de var. Oyun metni, çevre temizliğiyle ilgili. Çocuklara çevre temizliğinde birlik olup, çevremizi korumamız gerektiğini öğütleyen bir oyun; ancak burada üç karakterimiz var. Ufakcan, Yaprakcan ve Bilgecan. Bunlar, sürekli birbirleriyle atışırlar, tartışırlar. Bilgecan da diğer arkadaşlarını yatıştırmak için ayırmaya çalışır. \'Yeter kavgalardan ve savaşlardan bıktık. Siz kavga etmeyin bari\' şeklinde bir replik kullanıyor, oyun içinde. Sanıyorum bu, ülkemizin içinde bulunduğu dönemde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nü rahatsız etmiş olacak. Biz oyunun afişinin asımı için bir yasak konduğunu düşünüyoruz. 12- 16 Mart arasında Manisa\'da oyunlarımızı turne kapsamında oynayacağız. Bu oyunu da eğitim ve öğretim saatleri dışında oynayacağız. Biz çocuklara iyiliği, güzelliği anlatmaya devam edeceğiz. Biz ne yapalım? Çocuklara kavgayı, savaşı mı öğütleyelim? Tiyatrocunun asli görevidir iyiliği, güzelliği anlatmak. Tiyatronun asıl görevidir, hep daha iyiyi öğütlemek. Biz, bu amaçla çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2 sene önce de oynadık, biz bu oyunu. Hatta oyunun yazarı, kendi yönetmişti o zaman. Biz böyle bir yasakla o zaman karşılaşmamıştık. Bu sezon tekrar oynamaya ve turneler yapmaya karar verdik. İlk kez böyle bir yasakla karşılaştık.\"

\'ÇOCUKLARI SAVAŞTAN UZAK TUTMAK GÖREVİMİZ\'

\'Çevreci Afacanlar\' oyununu, ülkenin gündemine bağlı olarak tekrar oynamadıklarını belirten Çatal, \"Oyun, 2005 yılında yazılmış bir oyun. Oyunun yazarı, bir dönem de oyunumuzu yönetmişti. Bu sezon başında, eylül ayında, oyunu tekrar repertuvarımıza aldık. Şu an ülkemizin içinde bulunduğu Afrin harekatıyla, \'Zeytin Dalı Harekatı\'yla bir ilgisi yok. Oraya bir atıf yok; ama şöyle bir gerçek var. Savaş, dünyanın bir gerçeği. Bizim de tiyatrocu olarak savaştan rahatsız olmamız ve çocukları savaştan uzak tutmaya çalışmak, en tabi görevimiz\" dedi.

\'TANITIM YAPMADAN OYUN OYNATACAĞIZ\'

Akhisar Eğitim- Sen Şube Başkanı Engin Şengül de konuyla ilgili açıklama yaptı. Geçen hafta oyunun duyurusu için başvuru yaptıklarını; ancak okullarda bu tiyatronun tanıtımının yapılamayacağının kendisine bildirildiğini söyleyen Şengül, \"Gerekçeleri \'şiddete hayır\' demenin, savaşın kötü bir şey olduğunu söylemenin siyasal olduğunu düşünmeleri ilginç. \'Şiddete hayır\' demenin, çocuklarda kötü bir davranış yaratacağı söyleniyor. Bu oyun, çevre bilincini aşılıyor. Çocuklara, ormanlarda ağaç kesmenin kötü bir şey olduğunu, ağaca saldırmanın da bir şiddet olduğunu, insanların hayvanlara bitkilere zarar vererek, kendine zarar verdiğini anlatılıyor. Şiddetin kötü bir şey olduğunu, savaşın kötü bir davranış olduğunu oyun belirtiyor. Biz öğretmeniz. Biz okullarda çocuklara kavga etmemeyi, şiddet uygulamamalarını, çevrelerine zarar vermemelerini öğretiyoruz. Buna uygun da bir tiyatro. Bu davranışları pekiştirmek için oynanacak bir oyundu\" diye konuştu.

Akhisar Parkiçi Tiyatro Salonu\'nda, 14 Mart\'ta oyunun oynanması için Akhisar Belediyesi\'nden izin aldıklarını aktaran Şengül, oyunun birçok ilde sahnelendiğini söyledi. Yüksel, \"Toprak Sahne Tiyatrosu Ankara Kültür Bakanlığı\'ndan maddi destek alan bir tiyatrodur. Şu anda oyunun tanıtımının yapılmasına ve afişinin asılmasına izin verilmedi. Biz tanıtım yapmadan oyun oynatacağız. Emniyet yasaklar mı, yasaklamaz mı; bilmiyoruz. Şu anda, okullarda oyunun tanıtımı ve afişlerinin asılması yasak. Sadece biz panolarımıza bu afişleri asabileceğiz\" dedi.

Oyunun \'Zeytin Dalı Harekatı\'ndan önce de oynandığını ve içeriğinin de aynı olduğunu dile getiren Başkan Şengül, \"Oyun, aynı şekilde oynanıyordu. Güncel bir oyun. Buradaki temel amaç, çocuklara çevre bilincini aşılamak ve şiddetten uzak durmalarını sağlamak. Savaş konusundaki sözler 2 yıl önce de aynıydı\" diye konuştu.

Mehmet CANDAN- İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/İZMİR, MANİSA, (DHA)



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