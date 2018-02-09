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Çocuk oyununa 'siyasal söylemler' gerekçesiyle duyuru yasağı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, çocuklar için düzenlenecek 'Çevreci Afacanlar' adlı tiyatro oyununun duyurusuna, 'savaş karşıtlığı gibi siyasal söylemler' içerdiği gerekçesiyle izin verilmedi

09 Şubat 2018 16:30

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde, çocuklar için düzenlenecek \'Çevreci Afacanlar\' adlı tiyatro oyununun duyurusuna, \'savaş karşıtlığı gibi siyasal söylemler\' içerdiği gerekçesiyle izin verilmedi. Oyunun yasaklanmadığını belirten Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Mermer, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yapılan incelemeler doğrultusunda, oyun için okullarda duyuru yapılmasına izin vermediklerini kaydetti.
Eğitim- Sen Manisa Şubesi\'nin girişimiyle İzmir Toprak Sahne Tiyatrosu\'nca, mart ayında çocuk ve yetişkin grubuna yönelik gösteri düzenlenmek istendi; ancak Akhisar Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden yapılan başvuru için gerekli izin çıkmadı. Ret gerekçesinde ise \"\'Çevreci Afacanlar\' adlı tiyatro eseri incelenmiş olup, inceleme sonucunda tiyatro metninin 6\'ncı sayfasında \'Bilgican\' adlı tiyatro karakterinin, savaş karşıtlığı ile ilgili sözlerinin oyunun konusuyla alakasız bulunduğu, yine aynı sayfada \'Yeşil Ağaç\' adlı karakterin şiddet karşıtı sözleri ile çevre temizliği arasında bir ilgi kurulamadığı, ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde savaş karşıtlığı gibi siyasal söylemlerin çocuklarımıza sunulmasının sakıncalı olduğuna karar verildiğinden okullarımızda oyun tanıtımı ve afişlerinin asılması uygun görülmemiştir\" denildi.
Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mermer, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Oyunun yasaklanmadığına dikkat çeken Mermer, şunları kaydetti:
\"Akhisar Eğitim Sen Temsilcilik Başkanlığı tarafından müdürlüğümüze \'Çevreci Afacan\' adlı tiyatro oyununun duyuru afişinin okullarda dağıtılması istendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı komisyonumuzun incelemesi sonucu, OHAL kapsamında tiyatro oyununun 6. sayfasında \'Bilgican\' adlı tiyatro karakterinin savaş karşıtlığı ile sözlerinin oyunun konusuyla alakasız bulunduğunu, yine aynı sayfada \'Yeşil Ağaç\' adlı karakterin şiddet karşıtı sözleri ile çevre temizliği arasında bir ilgi kurulamadığını, ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde savaş karşıtlığı gibi siyasal söylemlerin çocuklarımıza sunulmasının sakıncalı olduğuna karar verdik. Bundan dolayı oyunun tanıtımı ve afişlerinin asılması uygun görülmemiştir.\"
Mermer, oyunun sadece Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı kurumlarda oynatılmamasına veya duyurulmamasına yönelik böyle bir karar alındığını; ancak diğer kurum veya kuruluşlarda oyunun oynatılmasına yönelik karar olmadığını belirtti.

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