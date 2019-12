'Çocuk ölümleri azaldı'

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), çocuk ölümlerinin 1990'dan beri yüzde 28 oranında azaldığını, ancak bu azalmanın özellikle gelişmekte olan ülkelerde yetersiz olduğunu açıkladı.



Örgütün yıllık raporunda, 2007'de 5 yaşından küçük 9 milyon çocuğun öldüğü, bunun da örgütün tahminlerinin altında olduğu ve çocuk ölümlerinin yüzde 28 oranında azaldığı bildirildi.



Raporda, yine de bu sayının BM'nin belirlediği milenyum hedeflerinin altında olduğu, BM'nin, çocuk ölümlerinin 2015 yılında, 1990 yılına göre 3'te 2 oranında azalmasını beklediği kaydedildi.



WHO İstatistik Bölümü Başkanı Ties Boerma, yaptığı açıklamada, "Çocuk ölümlerinin oranındaki azalma, sağlık sisteminin güçlendirilmesiyle başarabileceğimizi gösteriyor" dedi.



Sıtmayla mücadelede 5 yaşından küçük çocuklara cibinlik dağıtılması, ishalle mücadelede çocuklara tuz içeren maddeler verilmesi ve diğer hastalıklara karşı aşılar dağıtılmasının ölümlerin azaltılmasında büyük katkı sağladığını belirten Boerma, ancak bu gelişmelerin özellikle Afrika kıtasında ve yoksul ülkelerde yetersiz kaldığını anlattı.



WHO verilerine göre, bu ülkelerde kişi başına sağlık harcamaları için 22 dolar düşerken, en zengin ülkelerde yaklaşık 4 bin dolar düşüyor. AB ülkelerinde 10 bin kişiye 32 doktor düşerken, yoksul ülkelerde 10 bin kişiye 2 doktor düşüyor.



WHO'ya göre, basitçe tedavi edilebilen ishal ve zatürre gibi hastalıklar nedeniyle yılda 3.8 milyon çocuk ölüyor.