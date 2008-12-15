T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Çocuk Oğlak Burcu (22 Aralık – 20 Ocak)

Oğlak 22 Aralık – 20 Ocak En Çok Sevdiği Söz :"BEN BÜYÜDÜM!" İyi Olduğu Konular : Güvenilir, zeki, disiplinli, azimli Zor Alanlar : Tutucu, eleştirisel, fazla temkinli, se&c

15 Aralık 2008 02:00

Oğlak

22 Aralık – 20 Ocak

En Çok Sevdiği Söz :"BEN BÜYÜDÜM!"
İyi Olduğu Konular : Güvenilir, zeki, disiplinli, azimli
Zor Alanlar : Tutucu, eleştirisel, fazla temkinli, seçici

Küçük Oğlaklar sizi olgunlukları ile her zaman şaşırtacaktır. O ciddi yüzleri, akıllı bakan gözleri ile çocuk mu yetişkin mi oldukları konusunda sizi kuşkuya düşürebilirler.

Bir an önce büyümeyi hevesle bekleyen bu çocuk oldukça disiplinli ve sorumluluk sahibir. Eğer onu ciddiye almazsanız hırçınlaşabilir çünkü onlar için küçük olmaları demek, doğru kararları alamayacakları anlamına gelmez.

Pratik Oğlak çocuklarının her şeyi ne kadar çabuk öğrendiklerini hayretle gözlemlersiniz, bir konuyu anladıklarında o konuyu hiç bir zaman unutmazlar. Herkesten daha iyi olmak için de çok çalışırlar. Okulda öğretmenlerinden gelen övgü dolu sözlere alışık olmalısınız.

Diğer burçlara göre daha çekingen ve utangaç olan Oğlaklar kendilerini öne çıkarmayı pek sevmez. Öne çıkmamaları, önemli işler başarmayacakları demek değildir, tam aksine belli bir konuda başarılı olabilmek onlar için çok önemlidir.

Çekingen oldukları için de üzülmeyin; ileride bu temkinli hareketleri işlerine çok yarayacaktır. Arkadaşlıkları yıllarca sürer ve sadakatlerinin eşine az rastlanır. 

Çocuğunuzun burcu

Çocuk Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)

Çocuk Boğa Burcu (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çocuk İkizler Burcu (22 Mayıs - 21 Haziran)

Çocuk Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)

Çocuk Aslan Burcu (23 Haziran - 23 Ağustos)

Çocuk Başak Burcu (24 Ağustos – 23 Eylül)

Çocuk Terazi Burcu (24 Eylül - 23 Ekim)

Çocuk Akrep Burcu (24 Ekim – 22 Kasım)

Çocuk Yay Burcu (23 Kasım – 21 Aralık)

Çocuk Oğlak Burcu (22 Aralık – 20 Ocak)

Çocuk Kova Burcu (21 Ocak - 18 Şubat)

Çocuk Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24