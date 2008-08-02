Çocuk odasında değişim

Çocuğunuz büyüdüğünde alışkanlıkları ve ihtiyaçları da değişir. Onun odasında nasıl bir değişim yapacağınız konusunda yardıma ihtiyacınız varsa size fikir vereceğini düşündüğümüz önerilerimiz var.

O artık bir genç kız ve odasında yepyeni bir görünüm istiyor. Ders çalışacağı, dinleneceği ve arkadaşlarıyla sohbet edebileceği bir mekan yaratırken ilk dikkat etmeniz gereken; seçeceğiniz duvar renkleri.

Daha çok açık tonlar seçmeniz tavsiye edilebilir ancak çok solgun bir ortam can sıkıcı durabilir. Bu nedenle canlı renkleri açık tonlarla dengeleyebilirsiniz. Parlak tonlar enerjisini yüksek tutacağı gibi, pozitif bir ortam da yaratır. Örneğin turuncuyla pastel yeşili ya da maviyi kombine ederek kullanabilirsiniz. Ama ana fon olarak beyazı tercih edin. Yatak, dolap ve aksesuar seçimlerini onun da zevklerini dikkate alarak yaparsanız içinden çıkmak istemeyeceği bir oda yaratabilirsiniz.



Dinlenme zamanı: Dinlenebileceği ve kitap okuyabileceği bir alan için rahat

edeceği seçimler yapabilirsiniz.



Saklamak için: Etraftaki oyuncakları ve gereksiz eşyaları saklamak için farklı boylarda karton kutular kullanabilirsiniz.



Yer için: Halı seçimlerinizde desen kullanabilirsiniz



Hem yatak, hem sandık: Odanız fazla geniş değilse, nevresim ve yorganları kaldırabileceğiniz altı sandık olabilen bir yatak tam size göre



En renkli pembe: Kızınız pembeyi tercih ediyorsa eğlenceli bir model kullanabilirsiniz



Desenli duvarlar: Tüm odayı duvar kağıdı ile kaplamak yerine renkli kağıtlardan panolar

yaptırabilir ya da yalnızca tek duvarı kaplayabilirsiniz.



Çok işlevli: Her yaş döneminde kullanabileceği bir oda istiyorsanız tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir takım uygun olabilir.

