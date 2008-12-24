Çocuk Markaları Derneği kuruldu

Türkiye’deki çocuk markaları dernekleşti. Amaç çocukların eğitim ve sağlıkla ilgili yaşadığı sorunlara yardımcı olarak, Türk tekstilinin Avrupa’daki itibarını artırmak



Türkiye'deki ünlü çocuk markaları biraraya gelerek Çocuk Markaları Derneği’ni kurdu. Çocuklar için sağlık ve eğitim hizmetlerinin nasıl daha kaliteli hale getirilebileceği ve bu konuda standartların nasıl belirleneceğine yönelik çalışmalar yürütecek Çocuk Markaları Derneği’nin ilk hedefi ise çocuk hastanesi kurmak.



Derneğe bağış kabul etmeyeceklerini ve sabit bir üyelik aidatı yerine firmanın büyüklüğüne göre bir aidat alacaklarını anlatan Dernek Genel Koordinatörü Oktay Özdemir, tüm finansmanın üyeler tarafından sağlanacağını belirtti. Dernek üyelik aidatını firmanın büyüklüğüne göre belirleyecek.



Avrupa tekstilciler için iyi bir pazar



Avrupa’da çocuk hazır giyim sektöründe çok az üretici firma olduğuna dikkat çeken Özdemir, Avrupa'nın Türk üreticiler için iyi bir pazar olduğunu, derneğin de firmaların dış pazarlara açılmasını kolaylaştıracağını düşünüyor.



Türkiye'nin markalaşmasının sosyal sorumluluk projeleriyle gerçekleşebileceğini belirten Özdemir, “Bu dernek Türkiye'nin markalaşması ve imajı açısından önemli. Artık kimseyi taklit etmiyoruz. Kendi projelerimizi yapıyoruz. Özellikle engelli, şiddete maruz kalan ve eğitimden mahrum kalan çocuklar için sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi planlıyoruz” dedi.



Şimdilik 21 üyesi var



Kuruculuğunu Wenice Kids, Freezbee, Lome Kids, Playland, Armağan Oyuncak, Flamingo Kids, Kadir Has Çocuk Dünyası AVM, World Atlantis AVM, Revak danışmanlık, Ali Yüksel Hukuk Bürosu, The Playbarn, Kreton ve 4. Boyut'un üstlendiği derneğin şu anda 21 üyesi bulunuyor.



Yakın zamanda engelli çocuklar için yardım kampanyası da başlatacak dernek sosyal sorumluluk projelerini tanıtacak kahramanlar da yaratmış.



Diğer ülkelerde de şube açacaklar



“HeroTürk” isimli maskotlarıyla kampanyalarını tanıtacaklarını anlatan Özdemir, derneğin uluslararası bir yapısının olduğunu ve bir çok ülkede şube açmak istediklerini vurgulayarak, ayda bir kere dünyadaki ve Türkiye'deki çocuklara yönelik rapor yayınlayacaklarını, oluşturacakları standartlara bağlı kalarak üye kabul edeceklerini, böylelikle sektörün kalitesini yükselteceklerini kaydetti.



