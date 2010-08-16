Çocuk mahkum potaya asılı halde bulundu

T24 - Zonguldak Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan 15 yaşındaki Kudret Koçaklı, cezaevi bahçesinde bulunan basketbol potasına asılı halde bulundu. Ailesi olayla ilgili olarak, küçük Kudret'in gardiyanlardan devamlı dayak yediğini ve bir kişinin tek başına avluya çıkamayacağını ve başkasının onu öldürdüğünü iddia etti.





Zonguldak Kapalı Cezaevi’nde hırsızlık suçundan tutuklu bulunan 15 yaşındaki Kudret Koçaklı, basketbol potasına iple asılı olarak bulundu. Koçaklı’ın cezaevi bahçesine nasıl çıktığı, o an bahçede bir tek mahkûmun ve gardiyanın neden bulunmadığı konusunda hiç bir açıklama yapılmadı. Aile çocuklarının kesinlikle intihar etmediğini, koğuşunda sürekli dövüldüğünü öne sürdü.



Taraf gazetesinin haberine göre; Türkiye kısa süre önce buruk bir mutluluk yaşadı. Taş atan çocuklar yasası olarak bilinen düzenleme hayata geçirildi ve küçücük çocukları demir parmaklıklar ardına göndermenin ayıbı biraz olsun silindi. Henüz 15-16 yaşında olan onlarca çocuk bir anda özgürlüğüne kavuşurken Zonguldak’tan gelen bir haber bu sevinci gölgeledi. Özgürlüğüne kavuşan o çocuklarla aynı yaşlarda bulunan 15 yaşındaki Kudret Koçaklı hükümlü olduğu cezaevinde inanılmaz bir şekilde yaşamını yitirdi.





Affedildi ama ceza geldi



Kudret Koçaklı Roman bir ailenin çocuğu. Yaklaşık iki ay önce alkollü bir kişinin parasını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklandı. Koçaklı, tutukluyken aile parası çalınan kişiyle konuşup şikâyetini geri almasını sağladı, ancak buna rağmen Koçaklı dört buçuk yıl ceza almaktan kurtulamadı. Dün sabah, kaldığı koğuşun bitişiğindeki havalandırma bahçesinde bulunan basketbol potasında Koçaklı’yı asılı gören mahkumlar, cezaevi yönetimine haber verdi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Koçaklı’nın cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeyi alan aile cezaevi yönetimine öfke kustu adeta. Aileye göre Kudret öldürülmüştü. Anne Yeter Koçaklı, son olarak perşembe günü cezaevinde görüştüğü oğlunun gardiyanları şikayet ettiğini söyleyerek “Oğlum bana, ‘Gardiyanlar dövüyor beni anne. Benim yaşımı büyüt, başka koğuşa alsınlar’ dedi. Böyle olacağını bilmiyordum. Oğlumu sağlam verdim, ölüsünü aldım” dedi. Cezaevi önünde konuşan gencin dayısı Oktay Demir ise “Başka bir koğuşa gönderilseydi, bu iş başımıza gelmeyecekti” dedi.





Savcılık soruşturma başlattı



Ailenin bütün bu suçlamalarına karşın cezaevinden sorumlu savcı Ali İrfan Yılmaz, Koçaklı’nın basketbol potasına kendisini iple asarak intihar ettiğini söylemekle yetindi. Savcı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını da söyledi. Yetkililer, Koçaklı’nın koğuşundan nasıl çıkıp cezaevi bahçesine gidebildiği, bu sırada bahçede kimsenin bulunmamasının nedeni konusundaki sorulara da yanıt vermedi.

