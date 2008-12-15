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Sağlık

Çocuk Kova Burcu (21 Ocak - 18 Şubat)

Kova 21 Ocak - 18 Şubat En Cok Sevdiği Söz :"BANA BAK!" İyi Olduğu Konular : Bağımsız, arkadaş canlısı, yaratıcı, sadık Zor Alanlar : Asi, tutarsız

15 Aralık 2008 02:00

Kova

21 Ocak -1 8 Şubat

En Cok Sevdiği Söz :"BANA BAK!"
İyi Olduğu Konular : Bağımsız, arkadaş canlısı, yaratıcı, sadık
Zor Alanlar : Asi, tutarsız

Kova burcu çocuğunun farklılığını doğduğu andan itibaren gözlemleyebilirsiniz. Yaratıcı, bağımsız, etkileyici ve her şeyi kendi yapmak isteyen bu çocuga klasik, geleneksel yollarla yaklaşmak onu kendinizden uzaklaştırmak demektir.

Değisik, farklı ve heyecanlı olan her şey ilgisini çeker ve gözleri devamlı geleceğe bakar. Elektronik eşyalar, yeni ve ilginç buluşlar ve bilgisayar en sevdiği oyuncaklardır.

Oldukça eğlenceli ve sevgi dolu bu çocuk yeteneklerini göstermeyi çok sever. Teatral veya müzikal yeteneği varsa desteklemeyi ihmal etmeyin.

Okul onlar için bir çok arkadaşın bulunduğu yerdir ve bu en sosyal burcun sürekli arkadaşlarını eve cağırmasına hazırlıklı olun. Arkadaşlarını getirmediği zamanlar sokakta bulduğu kedi veya köpeği eve getirebilir.

Onunla yaşanan her gün yeni bir macera olabilir. Unutmayın katı kurallar, zaman limitleri ona her zaman ters gelecektir. 

Çocuğunuzun burcu

Çocuk Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)

Çocuk Boğa Burcu (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çocuk İkizler Burcu (22 Mayıs - 21 Haziran)

Çocuk Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)

Çocuk Aslan Burcu (23 Haziran - 23 Ağustos)

Çocuk Başak Burcu (24 Ağustos – 23 Eylül)

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Çocuk Yay Burcu (23 Kasım – 21 Aralık)

Çocuk Oğlak Burcu (22 Aralık – 20 Ocak)

Çocuk Kova Burcu (21 Ocak - 18 Şubat)

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