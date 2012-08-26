Çocuk koltuğunun yanlış kullanımı iç organları etkiliyor!

Ebeveynlerin çocuklarını korumak için araçlarında kullandıkları çocuk koltukları, yanış kullanıldığı takdirde iç organlara zarar verebiliyor.

Selçuk Kapuci'nin zaman.com.tr'de yer alan haberine göre; Çocuk koltuğu kullanımı ile çalışma yapan Uzman Zeki Çol, ailelerin çocuk koltuğu kullanımında bilgi eksikliği yaşadığını ifade ederek yaş gruplarına göre uygun koltuk kullanılmadığı takdirde çocuklarda vücut ve iç organ hasarları olabileceğine dikkat çekiyor.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) BİLTİR Merkezi Taşıt Güvenliği Birimi Hasarsız Çarpışma Test Laboratuvarı'nda, çocuk koltuklarının dinamik testleri son teknoloji ürünü milyon dolarlık mankenler üzerinde yapılıyor. Bebeklerin daha güvenli seyahat etmesi için yapılan çalışmalar, Türkiye'de kullanılan çocuk koltuklarının kullanımının bilinmediğini ortaya çıkardı. Çocuk koltuklarının uygun oldukları yaş gruplarına göre kullanılması gerektiğini ifade eden Çol, "Ayrıca çocuk koltuğu kullanım şartlarından biri de emniyet kemerinin kilitlenmesidir. Emniyet kemerinin kilitlenmeden kullanılması çocuğun kaza anında öne hareketini kısıtlayamaz ve çocuk önünde bulunan koltuğa çarpıp yaralanabilir. Ayrıca emniyet kemerinin kilitsiz kullanımında karın bölgesine girdiği gözlenmektedir. Bu da çocuğun iç organlarında hasarlara sebep olabilir." diyor.

Yaptığı çalışmalar sonucunda, çocuk koltuğu kullanılmadığı zamanlarda emniyet kemerinin çocuğun boynunu yaralayabileceği uyarısında da bulunan Çol, şu uyarıyı yapıyor: "Uygun koltuk kullanılmadığı zaman çocuk üzerinde oluşan negatif ivme değerleri artmaktadır. Bu da çocuğun vücut ve iç organ yaralanmalarında etkili bir faktördür." Yapılan çalışmaların, çocuğun anne kucağında yaptığı yolculuğun tehlikeli yolculuk kategorisine girdiğinin de altını çizen Çol, "Anne kaza anında çocuğunu korumak yerine ölümüne sebep olmaktadır. Çocuğunu kendisiyle konsol ya da koltuk arasında sıkıştırarak yer çekimi ivmesinin onlarca katı kadar bir kütle ile çocuğuna kuvvet uygulamaktadır." ifadelerini kullanıyor.