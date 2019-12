Çocuk koltuğu zorunlu oluyor

T24-



Bu uygulama, oto koltuğu pazarının 2010 yılında 3 kat büyümesini sağlayacak.





Chicco Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erkin Ültanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karayolları Kanunu'na dayanılarak çıkarılmış Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 150. maddesine göre, araçlarda 150 santimetreden kısa ve 36 kilogramın altındaki çocuklarda, ağırlığına uygun çocuk bağlama sistemlerinin kullanılmasının zorunlu hale geleceğini söyledi.





Bu zorunluluğun 1 Hazirandan itibaren geçerli olacağını belirten Ültanır, uygulama sayesinde çocukların daha güvenli seyahat edeceğini ve muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanmaların önüne geçileceğini bildirdi.





Erkin Ültanır, ülkede yılda ortalama 40 bin oto koltuğu satıldığını dile getirerek, Türkiye'de her yıl 1 milyon 200 bin bebeğin dünyaya geldiği dikkate alındığında, oto koltuğu kullanım oranının yüzde 3'lerde kaldığını vurguladı.





Yapılan bazı açıklamalarda, ülkedeki çocuk oto koltuğu kullanım oranının yüzde 20 civarında olduğunun ifade edildiğini belirten Ültanır, şöyle devam etti:





''Bazı kişilerin açıklamalarını ve araştırmalarını bir daha gözden geçirmelerini tavsiye etmek isterim. Bahsedilen yüzde 20'lik oran, çocukların oto koltuğu kullanımının yanında otomobillerdeki emniyet kemeri kullanımını da kapsar. Ülkemizde her yıl ortalama 1 milyon 200 bin bebek doğuyor ve her bebek doğumuyla birlikte potansiyel bir oto koltuğu kullanıcısı haline geliyor.

Buradan yola çıkarak yaptığımız hesapla ülkemizde 8 milyon civarında çocuk, oto koltuğu kullanmıyor.''



Ültanır, çocuk oto koltuğunun kullanımının zorunlu hale gelmesinden sonra 2010 yılında oto koltuğu pazarının 3 kat kadar büyüyeceğini öngördüklerine işaret ederek, önümüzdeki 4 yılda oto koltuğu pazarının ebeveynlerin bilinçlenmesi ve denetimlerin de katkısıyla 10 katına kadar çıkmasının beklendiğini söyledi.





Çocuk oto koltuğu satışının önümüzdeki 3 yıl içinde 120-150, 10 yılda ise 400-500 bin adete çıkacağına dikkati çeken Ültanır, 10 yıl içinde pazarın, 50 ile 70 milyon avro seviyesine ulaşacağının tahmin edildiğini kaydetti.