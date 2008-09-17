Çocuk kalpazanlara hapis

Samsun'da anneannelerine, kasasından gizlice aldıkları para yerine hazırladıkları sahte banknotları verdikleri iddiasıyla yargılanan 17 ve 13 yaşındaki iki kız kardeşten biri 3 yıl 10 ay, diğeri 2 yıl 11 hapis cezasına çarptırıldı.



Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, yaklaşık 7 ay önce birlikte yaşadıkları anneanneleri N.L'yi verdikleri bir bitkisel ilaçla uyutup, kasasından 6 bin YTL aldıkları, durumun anlaşılması üzerine ise söz konusu parayla aldıkları bilgisayar ve tarayıcı yardımıyla hazırladıkları 950 YTL tutarındaki 10, 20 ve 50'lik sahte banknotu anneannelerine verdikleri iddia edilen D.N.U. (17) ve T.N.U. (13) adlı kardeşlerin yargılanmalarına devam edildi.



Duruşmaları gizli görülen dava sonucunda sanıklardan D.N.U, ilaç içirerek para gasp etmek ve sahte para basma suçlarından toplam 3 yıl 10 ay hapse mahkum oldu. Kardeşine ise suça iştirakten toplam 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, anneleri hayatta olmadığı öğrenilen sanıkların cezalarıyla ilgili hükmün açıklamasının geriye bırakılmasına da karar verdi.

Söz konusu olayda paraların sahte olduğunun anlaşılması üzerine sanıklar hakkında şikayetçi olunmuş, durumun yargıya intikal etmesi sonrasında ise anneanne davacı olmadığını bildirmişti.



