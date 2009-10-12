Çocuk kaçırmak isteyen 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 8 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan, gazetecilere, Viranşehir'de yaşanan olayla ilgili bilgi verdi.

Sabah saatlerinde Viranşehir'in Evrenpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda zanlı B.A'nın, çocuğun ailesi tarafından yakalandığını ve olay yerine gelen polis ekibine teslim edildiğini aktaran Vali Okutan, yapılan çalışma sonucunda bu kişiyi araçta beklediği ileri sürülen İ.K'nın da güvenlik güçlerince gözaltına alındığını belirterek, şunları kaydetti:

''Araç ve şahıslar, gerekli işlemler yapılmak üzere Çarşı Polis Merkezi amirliğine intikal ettirilerek işlemler başlatılmıştır. Ayrıca diğer illerde meydana gelen olaylar yönüyle de konu çok etraflı bir şekilde araştırılmakta ve tahkikat devam ettirilmektedir. Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri, şahısları almak talebiyle polis merkezine gelerek taşkınlıklar yapmış, olayın daha fazla büyümemesi için ilçede geniş güvenlik önlemleri alınmıştır. Olayla ilgili şahıslar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Mağdur yakınlarının daha sakin olmaları konusunda gerekli telkinler yapılmıştır. Bilinmelidir ki suç varsa devlet bu konuda üzerine düşeni yapar ve cezai müeyyideleri uygular. Aksini düşünmek bir kaosa sebep olur ki buna izin vermek mümkün değildir.''

Viranşehir'de sabah saatlerinde ekmek almaya giden 8 yaşındaki D.K. adlı kız çocuğunu bir kişinin parayla kandırarak kaçırmaya çalıştığı iddia edilmiş, kızın bağırması üzerine kaçarken vatandaşlarca yakalanan zanlının yanı sıra zanlıyı kamyonette beklediği ileri sürülen bir kişi de güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Polis merkezine götürülen zanlıların kendilerine teslim edilmesini isteyen vatandaşlar, bu kişilere ait kamyoneti tahrip etmiş ve gerginlik yaşanmasına neden olmuştu.