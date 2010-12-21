-ÇOCUK KAÇIRILDIĞINA DAİR KANIT YOK TBMM (A.A) - 21.12.2010 - ''Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi'' amacıyla oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonunca hazırlanan taslak rapora göre, Türkiye'de organ ticareti nedeniyle çocuk kaçırıldığı söyleniyor ancak buna ilişkin kanıt yok. Rapora göre, ailelerin yanından ayrılan çocukların önemli bir kısmını 15 yaşından büyük çocuklar oluşturuyor ve bunların büyük çoğunluğu kız çocuğu. Bir çocuğun daha önce kaybolma öyküsü varsa, tekrar kayıp riski artıyor. Parçalanmış ailelerin çocukları daha fazla kaybolma riski taşıyor. Ebeveyn göçü de kayıp riskini arttırıyor. Okula devamsızlık yapan, okulu terk eden, 16 yaşını tamamladığı için okuldan ayrılmak zorunda kalan, okul başarısızlığı olan çocuklar evden ayrılma ya da olumsuz sosyal çevrelerde yer alabildikleri için kaybolma riskleri daha fazla. Arkadaşları ile beraber bir yaşam tarzı benimseyen çocukların da aile dışında yaşam tercihleri olabiliyor. Ergenlik döneminde olan erkek çocuklarda suça itilme, çete üyesi olma gibi farklı riskli davranışlar çocuğun evden ayrılmasını kolaylaştırabiliyor ve bulunmasını da zorlaştırıyor. Kız çocuklarının duygusal beraberlikleri olması, aile tarafından onaylanmaması ya da duygusal olarak beraber olduğu kişinin genç kızı cinsel istismarı gibi sebepler evden ayrılma nedeni olabiliyor. Genç kızların ailenin yanından ayrılmasında, evlenme vaadiyle kandırılması ya da zorla fuhuş amacıyla kullanılması gibi nedenler yer alıyor. Küçük çocukların kaçırılma nedenleri arasında evlatlık edinme, dilendirilme gibi nedenler de bulunuyor. Rapora göre, Türkiye'de organ ticareti nedeniyle çocuk kaçırmaları olduğu söyleniyor, ancak komisyon buna ilişkin bir kanıta ulaşamadı. Çocuğun internet ile tanışık olması riskli kişilerle tanışma ve istismar olasılığını artırıyor ancak bulunmasını da kolaylaştırıyor. Çocuğun kayıp tarihinde yanında cep telefonu ya da kredi kartının olması, bulunması için ipucları oluşturabiliyor. Ailesi ile yaşayan çocuklar aile ile çatışmaya girdikleri zaman, evden ayrılabiliyor. Ancak, çocuklar bir süre sonra eve dönüyor ya da kolluk kuvvetleri tarafından bulunuyor. Kaybolma sonrasında etrafında kimse tarafından görülmeyen çocukların bulunma olasılıkları azalıyor. Çocuklarını bulamayan aileler çocuklarının kaçırıldığını ve kullanıldığını düşünüyor. Aileler, kolluk kuvvetleri ve savcılık dışında hocalar, medyumlar ve şıhlardan da yardım istiyorlar. -''SUÇ İŞLEYEN ÇOCUK YOKTUR, SUÇA İTİLEN ÇOCUK VARDIR'' Taslak rapora göre, kendi ergenlik sorunlarını halletmeden önce anne, baba olan ailelerin çocukları sorunlu olabiliyor. Ailede şiddetli geçimsizlik, işsizlik, yoksulluk, şiddet, eğitimsizlik gibi olumsuzluklar öncelikle çocukları etkiliyor, çocuklar, sıkıcı aile ortamından, dayaktan, kötü muameleden, sefaletten kurtulma hayallerine kapılıyor, çareyi dışarıda arıyor. Ailedeki çocuk sayısının, ailenin refah düzeyine oranla fazla olması nedeniyle çocukların duygusal, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılanamaması çocukları her türlü ihmal ve istismara açık hale getiriyor. Çocukların kendi istekleriyle evden ayrılması; çocuğun kişilik özellikleri, arkadaş ortamı, okuldaki başarısızlık, aile baskısı, anne baba ayrılığı, dede-nine gibi aile büyüklerinin yanında yaşama, başkalarının hayatına özenme, macera hevesi, büyükşehir cazibesi, para kazanma arzusu, güvensizlik gibi nedenlerden kaynaklanıyor. Ergenlik sorunları, çocuğu sokağa iten bir başka neden. Eksik ve yanlış cinsel bilgilendirmeler ile ensest ve taciz olayları da çocuğu kaçmaya yönelten diğer nedenler arasında. Aile içinde izlenen televizyon programları (magazin, bazı diziler, polisiye, mafya filmleri) yoğun şekilde takip edildiğinde, çocuklar bu konulara özenti duyarak, evlerinden kaçıyor. İnternetin bilinçsiz kullanımı çocuğun evden kaçma nedenleri arasında. Taslak raporda, ''Aslında suç işleyen çocuk yoktur, suça itilen çocuk vardır. Suç işleyen bir çocuk iki kez cezalandırılır; kendi oluşturmadığı koşulların kurbanı olduğu için zaten yeterince cezalandırılmıştır. Ayrıca suçlu damgası vurulup toplum dışına itildiği için ikinci kez cezalandırılmaktadır'' denildi. -ÖNERİLER- Raporda, çocukların kaybolmasını önlemek için şu önerilerde bulunuluyor: -Aile yapısı güçlendirilmeli, anne ve babanın sosyal yapısı yükseltilmeli. -Anne ve baba olmanın sorumluluklarının farkında vardırılmalı, anne ve baba olma öğretilmeli. -Aile içi iletişim konusunda anne ve babanın beceri kazanması sağlanmalı. -Aile yapısının ekonomik koşulları desteklenmeli. -Çocukların olumlu yaşam davranışları kazanmaları için çevre koşulları olumlu hale getirilmeli ve çocuklar desteklenmeli. -Ailede ya da çocuğun yaşamında göç olan durumlarda, aile-çocuk iletişimi özellikle iyileştirilmesi, gerekli durumlarda çevreye adaptasyon konusunda sosyal destek alınmalı, göç yaşayan ailelerin yeni yaşam yerlerine uyum sağlayabilmeleri için sosyal programlara dahil edilmeli. -Bedensel ve ruhsal risk etmenleri olan çocuklara danışmanlık, rehberlik ve tedavi verilmeli. -Okula devam konusunda çocuklar izlenmeli ve devamları sağlanmalı, özellikle okulda uyum sorunu yaşayan çocukların okul sistemi içinde tutulması konusunda gerekli müdahaleler yapılmalı. -Ergenlik döneminde duygusal beraberlikler konusunda erkek ve kızların bilinçlendirilmeli. -Medya, olumlu rol model oluşturmayı hedeflemeli. -İnternetin doğru olarak kullanımı sağlanmalı.