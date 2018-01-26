Çocuk izciler zor doğa şartlarında yaşamayı öğreniyorlar

İSTANBUL, (DHA) - BOLU Aladağ’da düzenlenen izci kampına katılan Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü izcileri, karda zorlu şartlarda nasıl hayatta kalınacağını öğreniyor. Yaşları 11-15 arasında değişen çocuklar kampta, kar mağarası yapımından, odun kırmaya, ateş yakmaktan iz takibine kadar hayati öneme sahip eğitimler alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampı başladı. İlk haftasında yaklaşık 600 izcinin katılımı ile gerçekleştirilen kampa Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nden de 12 izci katıldı.

İZCİLER ZORLU DOĞA ŞARTLARINDA YAŞAMAYI ÖĞRENİYOR

Kış kampı, tecrübeli izcilere günlük hayatın karmaşasından, teknoloji ve internetin getirdiği sanal yoğunluktan uzaklaşarak yüz yüze, sosyal ve gerçek iletişim imkânı sağlıyor. İzcilerin ağır kış şartları altında kamp yapma ve hayatlarını idame ettirme becerilerini kazanma amacı ile gerçekleştirilen kampta izcilik faaliyetlerinin ve eğitimlerinin büyük çoğunluğu arazide gerçekleştiriliyor.

Kamp sırasında kızak ve kayak, ilk yardım, karda çadır kurma ve kalma, karmağarası yapımı ve kullanma, dağcılık, balta kullanma ve odun kırma, ateş çeşitlerini öğrenme ve ateş yakma, beslenme ve yaşam, soba yakma, iz takibi ve yön bulma gibi karda zorlu şartlarda nasıl yaşanacağına dair eğitimler veriliyor.

Kampların yaz ve kış aylarında devam ettiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İzcilerimizi her fırsatta eğitim için kamplara gönderiyoruz. İzcilerimiz aktivitelerle hem eğleniyor hem de zorlu şartlarda ne yapacaklarını öğreniyor. İzcilik sayesinde çocuklarımız özgüven de kazanmış oluyor” dedi.

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