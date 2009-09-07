Çocuk istiyorsan cebinde telefon taşıma

Avustralya’daki Newcastle Üniversitesi’nde doğurganlık üzerine çalışmalarıyla tanınan Prof. John Aitken’in yaptığı araştırmalar, çocuk sahibi olmak isteyen erkeklere cep telefonu konusunda ciddi uyarılar içeriyor.



Cep telefonu elektromanyetik dalga frekanslarının spermler üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmada, 1.8 GHz cep telefonu radyasyonuna 16 saat maruz bırakılan spermlerin, doğurganlıkta iki önemli etken olan sperm canlılığı ve hareket kabiliyetinde kayıplara uğradığını gösterdi.



Aitken, çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin cep telefonlarını belden aşağı kısımlarında taşımamalarını önerdi.



Sperm canlılığı ve hareket kabiliyetindeki değişiklik SAR değerinin 1 w/kg. olduğu deneylerde belirgin hale geldi.



DNA hasar görüyor



2.8 w/kg SAR değerinde ise daha da ürkütücü olan DNA hasarı tespit edildi. SAR değeri yükseldikçe olumsuz etkilerin arttığı da gözlemlendi.Yaptığımız araştırmalar, Türkiye’de satılan 3G uyumlu birçok telefonun SAR değerlerinin 1 w/kg’dan yüksek olduğunu, buna karşın AB’nin sınır değeri olan 2 w/kg’ın üstüne çıkmadığını gösteriyor. 3G ve bilgisayar özelliği olmayan telefonlarda ise bu değerler daha düşük.



