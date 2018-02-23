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Çocuk istismarlarına Keşan'da yürüyüşle tepki gösterildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde düzenlenen çocuk istismarlarına karşı tepki yürüyüşüne yaklaşık 1000 kişi katıldı

23 Şubat 2018 17:11

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde düzenlenen çocuk istismarlarına karşı tepki yürüyüşüne yaklaşık 1000 kişi katıldı. 
Keşan Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü\'nce sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ve Edirnelilerin katılımıyla çocuk istismarına karşı tepki yürüyüşü düzenlendi. Keşan Orman İşletme Müdürlüğü önünde toplanarak, kortej oluşturan yaklaşık 1000 kişi, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Ellerinde çocuk istismarına karşı yazıların yer aldığı dövizleri taşıyanlar, sloganlar atarak, Cumhuriyet Meydanı\'na yürüdü.
Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı önünde, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Karaağaçlı, konuşma yaptı. Çocuk istismarının önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla toplandıklarını belirten Karaağaçlı, \"Her çocuğumuz bizim bugünümüz, yarınımız ve geleceğimiz demektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak hiçbir çocuğun en ufak bir ihmal ve istismara maruz kalmasını istemeyiz ve kabul edemeyiz. Çocuklarımızı her türlü ihmalden ve istismardan korumak bizim en önemli görevimizdir\" dedi. 
Konuşmanın ardından etkinlik sona erdi.

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