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Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği'nin raporuna OHAL yasağı

Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği’nin Şakran Çocuk Cezaevi raporuna yasak getirildi

03 Haziran 2017 21:07

Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği’nin (ÇİMDER) Şakran Çocuk Cezaevi raporunun kamuoyu ile paylaşılması, Adalet Bakanlığı tarafından, OHAL gerekçesiyle yasaklandı.

ÇİMDER Başkanı Canan Arıtman, "Ülkemizde son yıllarda çocuk istismarı çok arttı, telefonumuzun çalmadığı gün yok. Önümüzdeki en büyük engel de bu iktidar. İktidar yapması gerekenleri yapmıyor ve yapmaya çalışan sivil toplum örgütlerinin de önünü kesiyor. Onlarca bilim insanı bu rapora bir sene emek verdi ama geldiğimiz nokta bu" diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Arıtman, dernek olarak Şakran Cezaevi'nde bir rehabilitasyon çalışması yaptıklarını, projede alanında uzman birçok akademisyenin de yer aldığını söyledi.

Arıtman şöyle devam etti:

"Çocuklara öfke kontrolünü öğrettik, filmler izlettik. Güzel Sanatlar Fakültesi'nden öğretim üyeleri geldi. O filmlerden ne algıladıklarını sorduk, sohbetler ettik. Bir terapi programı içersinde bilimsel olarak çalışıldı. Program öncesi ve sonrası çocuklardaki değişimin tespitini yaptık. Bizim amacımız çocukların oradan topluma ve kendilerine zarar vermeyecek bireyler olarak çıkması. Bu çalışmayla bunun başarılabileceğini gördük. Çalışmamızı Adalet bakanlığına izniyle yaptık. Raporlaştırıp Bakanlığı'a sunduk. Raporda onların aleyhine tek kelime edilmiyor, neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz."

 

“Broşürü de yasaklamışlardı”

 

Arıtman, daha önce çocuklar için 12 kişilik bir akademisyen grubu ile broşür de hazırladıklarını anımsatarak bu broşürün de İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara dağıtılmasına izin verilmediğini söyledi.

Arıtman, "Broşür 6, 10 yaş arası çocuklara kendilerini korumayı öğretiyor. Komisyonları incelemiş 6, 10 yaş arası gruba uygun görmemiş. Bir kelime için saatlerce düşünüldü. Onların yapacağı işleri yapıyoruz. Bize destek olmaları gerekirken, tavır bu. Bilseydik izin istemezdik" diye konuştu.

 

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