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'Çocuk istismarının hafifletici sebebi olamaz'

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Tabip Odası Başkanı Prof

20 Şubat 2018 19:07

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, çocuk istismarının hafifletici sebebinin olamayacağını belirterek, \"Tedavisi en zor travmalardan olan istismar; çocuğun, ailenin ve toplumun ruh sağlığını olumsuz etkileyen insanlık suçudur\" dedi. 
Kayseri Tabip Odası Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sevgi Özmen ile Çocuk Psikiyatri öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Demirci, çocuk istismarına tepki göstererek, ortak açıklama yaptı. Çocuk istismarının, insanlık suçu olduğu vurgulanan yazılı açıklamada şöyle denildi:
“Çocuğa karşı işlenilen bu suçun, hiçbir hafifletici sebebi ya da gerekçesi bulunamaz. İstismar sonrası gelişen bedensel ve ruhsal sıkıntıların tedavi ve rehabilitasyonu önemli olup, çocuğun ve ailenin maruz kaldığı travmatik süreçlerden korunması ve rehabilitasyonu toplumun bütün bireyleri tarafından önemle yerine getirilmelidir. İstismar olmadan önce asıl olan istismarın engellenmesi için gerekli koruyucu hizmetlerin sağlanması ve caydırıcı hukuki tedbirlerin alınmasıdır. Ayrıca gelişen teknoloji, sosyal medya ve iletişim araçları istismarcıların çocuklara ulaşmasını kolaylaştırmakta olup, konu ile ilgili gereken önlemlerin hızla alınması gerektiği açıkça görülmektedir. Ülkemizde tek bir çocuğun bile istismara maruz kalması kabul edilemez olup, yetişkinler olarak hepimizin ahlaki ve vicdani olarak bu sorumluluğu alması gerekmektedir. Bununla birlikte her bireyin kendi çocuklarından başlayarak, çevresindeki bütün çocuklara istismarla ilgili susmamaları ve korkmamaları gerektiği konusunda bilgi vermeleri, beraberinde konu ile ilgili yetişkinlerin de susmamaları gerektiği toplumsal olarak vurgulanmalıdır. İstismarın bir kader değil, hepimizin el birliği ile önleyebileceği bir suç olduğu bilinmelidir.”

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