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Politika

Çocuk İstismarını Araştırma Komisyonu'nda başkandan mikrofon müdahalesi

AKP'li Tunç, CHP'li Bekaroğlu'nun mikrofonunu kapattı

19 Mayıs 2016 00:28

Hülya Karabağlı

TBMM’de Karaman’daki skandalın ardından kurulan ‘Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarını Araştırma Komisyonu’nun başkanı AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, bugünkü toplantıda çalışma yöntemini eleştiren ve alanlara inilmesini öneren CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun mikrofonu kapatarak konuşmasını yarıda kesti. Bekaroğlu’nun itirazına rağmen mikrofonu açmayan Komisyon Başkanı, usule ilişkin tartışmayı kendi aralarında konuşulacağını söyledi. Bekaroğlu’ndan akademisyenlere varsa sormasını, yoksa değerlendirmelerin daha sonra alınacağını soran Başkanın bu tutumuna HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu tepki gösterdi.

Çocuklara yönelik Cinsel istismar ve Her Türlü İstismarı Araştırma Komisyonu’nun toplantısında konunun uzmanlarını dinlemeyi sürdürüyor. Ancak, CHP’li Bekaroğlu, Türkiye’nin bir çok yerinden  çocukların cinsel istismara uğradığına  ilişkin haberler olduğunu bu nedenle  yerinde incelemeler yapılmasını istiyor.  Komisyonun üç aylık çalışma süresi olduğuna dikkat çeken Bekaroğlu, son 4 toplantının dinlemelerle geçtiğini ve yanlış bir çalışma  yöntemine dikkat çekti.

Toplantıda Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Güngör sunum yaptı milletvekilerinin sorlarını yanıtladılar.

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