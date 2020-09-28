Çocuk istismarından tutuklanan Şeyh Nurullah müritlerine yolladığı mektupta, "komployla karşı karşıyayız" dedi, İstanbul Sözleşmesi'ni gerekçe gösterdi

Sakarya'da, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanan Şeyh Fatih Nurullah, müritlerine yazdığı mektupta şikâyetçi baba F.A’yı uyuşturucu bağımlısı olmakla, kendisine komplo kurmakla suçladı. Öte yandan Nurullah tutuklanmasına ilişkin, "İstanbul Sözleşmesi'ndeki beyan esas alınarak, bu durum zuhur etmiştir" dedi.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Şeyh Fatih Nurullah, müritlerine mektup yazarak kendisini savundu. Gerçek adı Eyyüp Fatih Şağban olan Nurullah'ın cemaate dağıtılan mektubu şu şekilde:

“İcazet töreni öncesinde böyle meşum bir olay yaşanması fakiri üzmüş, yeni halife kardeşlerimizin boynunu bükmüştür. Bütün halifelerimiz, rehber ve zakirlerimiz vazifelerine devam ederek yokluğumuzu hissettirmemesi temennimizdir. Hacı Bayram Külliyemizin tamamlanması ricamızdır. Bize gelince…”

"Sizi üzecek bir şey yapmadım, komployla karşı karşıyayız"

“Aklıma Ahmet Yesevi Hazretleri geldi. 63 yaşından sonra yer altına inmiş ve bir daha ışığı görmemiş. Kendimi şartladım. Çıkarsam hizmetinize devam edeceğim. Sizi üzecek bir şey yapmadım. Komployla karşı karşıyayız.

"Kızlarını bize teklif etmişler"

Uyuşturucu bağımlısı birinin bozuk aile yapısının korunması için yaptığımız merhameten yardımlar ihanet ve komplo olarak geri dönmüştür. Kızlarını bize teklif etmişler. Bizim de 'Yaşı 18'e geldiğinde belki olur' demekliğimiz olmuştur.

Telefondaki konuşmalarda, yapmadığımız fiileri bize zorla teyit ettirmek istemişler ve ayrı ayrı para talep etmişlerdir. (70.000 TL) Telefondaki 'yapmayın – etmeyin' ricaları böyle bir sonucun doğmaması içindir. Ne yazık ki İstanbul Sözleşmesi'ndeki beyan esas alınarak, bu durum zuhur etmiştir.”