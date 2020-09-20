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Çocuk istismarından tutuklanan Fatih Nurullah emlak zenginiymiş

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Şağban adına görünen arsa ve konutları yazdı

20 Eylül 2020 07:19

Sözcü yazarı gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklanan “Fatih Nurullah” ismini kullanan Uşşaki Şeyhi Eyyüp Fatih Şağban'ın emlak zengini olduğunu yazdı.

NtihNurullah'ın mülkü olmadığı yalnızca emekli maaşı oluğu iddiasını tapu kayıtlarına işaret ederek yalanlayan Saymaz, şunları kaydetti:

Şağban adına İstanbul Şişli'de altı bina/arsa, Avcılar'da dört bina/ arsa, Kadıköy'de iki bina/arsa ve iki daire, Sakarya Akyazı'da üç bina/arsa ve beş daire, Yalova'da bir bina/arsa kayıtlı görünüyor.

Şağban, ailesine “düşkün” bir baba olarak çocuklarını mülksüz bırakmamış. Tarikatta üst düzey görevler verdiği oğlu Hasan Hüsamettin adına Çankırı'da bir bina/arsa ve Çanakkale'de iki daire, diğer oğlu Hüsrev adına İstanbul Avcılar'da daire bulunuyor.

Kendi beyanına göre, emekli aylığından başka bir geliri bulunmayan Şağban, holding sayesinde 16 bina ve yedi dairenin sahibi oldu.

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