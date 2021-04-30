Çocuk istismarından tutuklanan babanın çocuğu, "Soyadını istemiyorum" dedi, mahkeme kabul etti

Velayeti annesinde olan Y.T. (17) , ‘çocuğun nitelikli istismarı’ suçundan tutuklu olan babasının soyadını kullanmamak için dava açtı. Mahkeme çocuğun annesinin soyadını kullanmasına izin verdi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, gasp ve hırsızlık suçlarından cezaevine giren baba Orhan T., 2018 yılında da ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı. Boşanmadan sonra velayeti anneye verilen 16 yaşındaki Y.T., babasının ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı”ndan tutuklanmasının ardından annesinin kızlık soyadını kullanmak için avukatları Ayşe Özge Çınar Seçkin ve Buket Derya Karaman aracılığıyla, İzmir 21. Aile Mahkemesi’ne dava açtı.

Çocuk Y.T., mahkemede “Babamla bu yaşıma kadar 3-4 defa anca görüştük. Babam cezaevinde olmadığı dönemlerde bile beni istemedi. Babamla ilgili benim oğlu olduğumu gösterecek herhangi bir bağım kalmasını istemiyorum. Babamın cezaevinde olduğu suçlardan dolayı da soyadını kullanmak istemiyorum” dedi.

Mahkeme, 8 Nisan 2021’de davanın kabulüne karar vererek, çocuğun annesinin soyadını kullanmasına hükmetti.