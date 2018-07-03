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Çocuk istismarına karşı tek kişilik eylem yaptı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de ev kadını Mina Arayıcı (30), çocuk istismarı ve cinayetlerine tepki için Cumhuriyet Meydanı'nda tek kişilik eylem yaptı

03 Temmuz 2018 20:38

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de ev kadını Mina Arayıcı (30), çocuk istismarı ve cinayetlerine tepki için Cumhuriyet Meydanı\'nda tek kişilik eylem yaptı. Arayıcı, ölüm haberleriyle Türkiye\'yi yasa boğan Eylül Yağlıkara (8) ve Leyla Aydemir\'in (4) fotoğraflarını taşıdı.
Kayseri\'de 2 çocuk annesi, ev kadını Mina Arayıcı, çocuk istismarı ve cinayetlerine tepki için Cumhuriyet Meydanı\'nda tek kişilik sessiz eylem yaptı. Arayıcı, ülkeyi yasa boğan Eylül ve Leyla\'nın fotoğraflarını taşırken \'Çocuk istismarına hayır\' yazan döviz açtı. Mina Arayıcı, öğle saatlerinden itibaren başladığı eylemini akşama kadar sürdürdü.
Amacının kamuoyunda farkındalık yaratmak olduğunu ifade eden Arayıcı, \"İnşallah bir daha ülkemiz bu acı olaylarla karşı karşıya kalmaz ve başka acılar yaşanmaz. Çocuklarımızı koruyalım\" ifadelerini kullandı.

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