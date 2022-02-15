Çocuk istismarı videosunu yayan milli sporcu için karar: 1 yıl ilaçlı psikiyatrik tedavi görecek

Asuman Aranca

Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi, çocuk istismarı videolarını yaydığı gerekçesiyle yargılanan ve cinsel dürtülerinin üst düzeyde olduğunu iddia eden sanığın, “1 yıl boyunca psikoseksüel eğilim dürtü ve davranışlarının denetlenmesine ve sanığa ilaçlı psikiyatrik tedavi uygulanmasına” karar verdi. Kararda, “sanığın cinsel dürtülerinin toplum güvenliği açısından tehlike arz etmesi ve kamu düzenini sarsıcı nitelikte olması nedeniyle, bu yönde dürtüleri olan şahısların denetlenmesine yönelik önlemler kamu güvenliği, kamu düzeni ve özellikle cezalandırmadan beklenen sanığın ıslahı yönünden önem arz ettiğinden tedavi kararı verilmiştir” denildi.

İhbar ABD’den

Dava konusu soruşturma, ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’nin ihbarı üzerine başladı. Yapılan ihbarda, Samet İ’nin, GSM numarası üzerinden çok sayıda çocuk istismarı videosu paylaşıldığının tespit edildiği bildirildi. Bunun üzerine savcılık, üniversite öğrencisi ve milli sporcu Samet İ. hakkında soruşturma başlatarak, “çocuk pornosu yaymak ve satmak” suçlarından dava açtı.

“Cinsel dürtülerim üst düzeyde”

Davaya bakan Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi, çarpıcı bir karara imza attı. Mahkeme, savunmasında “sporcu olması nedeniyle cinsel dürtülerinin üst düzeyde olduğunu, arkadaşlarıyla karşılıklı olarak cinsel içerikli videolar paylaştıklarını, çocuklara eğiliminin olmadığını ve videoların ise araya karışmış olabileceğini” öne süren sanık hakkında 2 yıl hapis kararı verdi.

İlaçlı tedavi

Hakim Seyhan Aksar, hapis cezasının iki yıl olmasını göz önünnde bulundurarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. Hakim Aksar, daha sonra “sanığın 1 yıl boyunca psikoseksüel eğilim dürtü ve davranışlarının denetlenmesine ve sanığa ilaçlı psikiyatrik tedavi uygulanmasına” hükmetti.

Toplum için tehlikeli

Gerekçeli kararda, sanığın cep telefonunda 3 yaşından itibaren çocuklara ilişkin istismar görüntülerinin yer aldığı belirtilerek, suçun kasten işlendiğine yönelik yazışmalar bulunduğuna dikkat çekildi.

Kararda şu ifadeler kullanıldı:

“1 yıllık denetim süresi içerisinde sanığın psikoseksüel eğilim dürtü ve davranışlarının denetlenmesine, başka suçları önlemeye yönelik olarak farmakoterapi ve psikoterapi uzmanlarınca tedavisi öngörülmüştür. Zira cinsel dürtülerinin üst düzeyde olduğu sanık tarafından da iddia edildiği gibi, sanığın dosyaya yansıyan kişiliği, suça konu eylemin niteliği, cinsel dürtülerinin toplum güvenliği açısından tehlike arz etmesi ve kamu düzenini sarsıcı nitelikte olması nedeniyle, bu yönde dürtüleri olan şahısların denetlenmesine yönelik önlemler kamu güvenliği, kamu düzeni ve özellikle cezalandırmadan beklenen sanığın ıslahı yönünden önem arz ettiğinden tedavi kararı verilmiştir”

Ayda iki kez terapi

Terapiye ilişkin detaylara da yer verilen kararda “Sanığa, Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı, içinde psikoterapi ve farmakoterapi uzmanlarının bulunduğu hastane heyeti tarafından belirlenecek tedavi programının uygulanmasına, psikoseksüel eğilim dürtü ve davranışlarının denetlenmesi ve başka suçların önlenmesi için ayda en az iki defa terapiye tabi tutulmasına ve terapilerin düzeni konusunda mahkemeye bildirimde bulunulmasına” ifadeleri kullanıldı.