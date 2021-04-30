Çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein'in suç ortağı Ghislaine Maxwell'den hapisten ilk fotoğraf: Avukatları 'kötü muameleyi' şikâyet etti

Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu milyarder Jeffrey Epstein'le suç ortaklığı gerekçesiyle hapiste yargılanan Ghislaine Maxwell'in avukatları, müvekkillerinin yüzünde morluklar olan bir fotoğrafını paylaştı. Avukatlar, Maxwell'in 'Epstein etkisiyle' diğer mahkumlara göre kötü bir muamele gördüğünü söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, reşit olmayan kız çocuklarını bulup çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein'le buluşturmakla suçlanan 59 yaşındai Ghislaine Maxwell, geçen yıl yakalandığından bu yana tutuklu yargılanıyor. Hakkındaki suçlamaları reddeden Maxwell'in hapishaneye girdiği günden bu yana hiçbir fotoğrafı servis edilmemişti.

Maxwell'in avukatı Bobbi Sternheim, New York'ta bir yargıca gönderdiği mektupta, müvekkilinin gözünde morluk olduğu bir fotoğraf ekledi. Avukat Sternheim, gardiyanların gece boyunca 15 dakikada bir nefes aldığını kontrol etmek için ışığı yakmasına karşılık Maxwell, gözünü bir havluyla kapatmak isterken yaralandığını söyledi. Sternheim, "Maxwell ağrıyan gözünün durumunu fark edene kadar hiçbir gardiyan onu yaraladığını açıklamadı" dedi.

Avukatları, Maxwell'in diğer mahkumlara göre 'en kötü koşullarda' kaldığını, Epstein'le olan bağlantısı nedeniyle ona kötü davranıldığını savunuyor. Geçen yıl hapishanede intihar eden Epstein'den sonra Maxwell'e de intihar şüphesiyle yaklaşıldığı belirtiliyor.