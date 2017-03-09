Çocuk istismarı sanığı öğretmenin amcası İlçe Milli Eğitim Müdürü: Hakkında idari soruşturma başlatıldı

Adıyaman'da bir kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklu bulunan öğretmen Erdem Özdemir'in babasının AKP’li Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir olduğunun ortaya çıkmasının ardından amcası İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir "İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazdığımız dilekçeyle de hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Dilek Şen'e konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, bu durumu doğrulayarak, "Olayın resmi makamlara aksetmesinin hemen ardından 27 Şubat’ta kendisini açığa aldık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazdığımız dilekçeyle de hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Mağdur çocuğun yaşı büyütülecek iddiası

Öte yandan mağdur kız çocuğunun yaşının büyütülerek olayın kapatılmaya çalışıldığı iddiaları yeni bir boyut kazandı. Adıyaman 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 2017/69 numaralı dosya ile çocuğun kemik yaşının belirlenmesine ilişkin talepte bulunulduğu iddia edildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çocuğun kemik yaşına ilişkin rapor ile doğum belgesinin alındığı ve dosyaya eklendiği öne sürüldü.

Gölbaşı'nda herkes susuyor

Adıyaman ve Gölbaşı’ndan ulaştığımız çeşitli kişi ve kurumlar adlarının verilmemesini sıklıkla vurgulayarak, Özdemir ailesinin yaklaşık 50 yıldır Adıyaman’da söz sahibi olduğu, Adıyaman’da konunun konuşulmasından bile korkulduğunu söyledi. Kaynaklar, "Yıllardır burda çok güçlüler, etkinler. Herkes susuyor, kimse konuşamıyor" diyor.