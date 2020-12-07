Çocuk istismarı içerikleri olduğu iddia edildi; Mastercard, Pornhub hakkında inceleme başlattı

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ABD'li finans şirketi Mastercard Inc, yayınladığı videolarda çocuk istismarı ve cinsel saldırı içerikleri olduğu gerekçesiyle Pornhub hakkında inceleme başlattı.

CNN'in aktardığı habere göre, New York Times gazetesinde çıkan bir köşe yazısı ilk olarak Pornhub sitesinde çocuk istismarı ve cinsel saldırı içerikleri barındıran videolar olduğunu ortaya çıkardı. Gazeteci Nicholas Kristof, New York Times'taki köşe yazısında Pornhub'daki videolarla ilgili olarak "Çocuklara veya rızası olmayan herhangi birine yapılan saldırıları teşvik etmenin vicdansızca olduğunu kabul edelim" ifadelerini kullandı.

Köşe yazısından sonra Pornhub'a üyelikler için ödemeleri kabul eden Mastercard kredi kartı şirketi sitesinde bir açıklama paylaşarak "yasa dışı aktivitelere karşı sıfır tolerans" politikaları olduğunu belirtti. Mastercard, Pornhub hakkındaki iddialarla ilgili olarak emniyet otoriteleri ve Ulusal ve Uluslararası Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi ile çalıştıklarını açıkladı. Şirket, "Eğer iddialar doğrulanırsa hızlıca harekete geçeceğiz" dedi.