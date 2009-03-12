Çocuk istismarcısına 12 yıl 6 ay hapis

İzmir'de 12 yaşındaki kız çocuğunu cinsel yönden istismar ettiği öne sürülen sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu yargılanan Osman S. ile avukatlar katıldı.



İstanbul Adli Tıp Kurumunca verilen, cinsel istismara maruz kaldığı öne sürülen D.S'nin ruh sağlığının bozulduğu yönündeki rapor, dosyaya konuldu.



Duruşmada Osman S, boşandığı eşinin yeğeni D.S'ye cinsel istismarda

bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti. Kendisine iftira atıldığını ifade eden Osman S, "Baldızımın evinde kavga eksik olmuyordu. Babasının alkol problemi vardı. Annesi sara hastasıydı. Kız internet kafelere gidiyordu. Ruh sağlığının bozuk olduğuna yönelik verilen karara

güvenilemez. Ben sadece baba şefkatiyle kızın üstünü örtmek istedim" şeklinde

konuştu.



Anne B.S. ise sanığın iddialarının doğru olmadığını kaydederek, "Ben sara hastası değilim. 2005 yılında bir rahatsızlık geçirmiştim. 'Sara hastası olabilir' demişlerdi, ama doğru çıkmadı. Eşim de alkolik değil" dedi.



Karar:



Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanığı önce 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırdı. İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu raporunu dikkate alan mahkeme heyeti, "Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur" şeklindeki Türk Ceza Kanunu'nun 103/6. maddesi gereğince, sanığa 15 yıl hapis cezası verdi.



Sanığın yargılama sürecindeki iyi halini dikkate alan mahkeme heyeti bu cezada 1/6 oranında indirime giderek sanığı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



Cep telefonuyla yakınlarını aramış



İddianameye göre, geçen yıl Osman S, bir alacağı nedeniyle boşandığı eşinin evine gitti. Kızının ısrarı üzerine evde kalan Osman S, evde misafir bulunan baldızının kızı D.S'nin odasına, üzerini örtmek bahanesiyle girip, uyuduğunu zannettiği kıza tacizde bulundu. D.S, yüzüne battaniyeyi çekerek cep telefonuyla durumu ailesine bildirdi. Osman S, daha sonra ayrı bir odaya giderek uyudu. Olay, cep telefonu mesajını alan D.S'nin anne ve babası eve gelince ortaya çıktı.



Gözaltına alınıp tutuklanan Osman S, hakkında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.

