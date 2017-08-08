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Yaşam

Çocuk istismarcısı: Yaşı büyük kadını kaçırmak zor

8 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp cinsel istismarda bulunan Bekmez, linçten zor kurtuldu

08 Ağustos 2017 16:29

Mehmet Bekmez, savcılıktaki ifadesinde, "cinsel isteklerine hâkim olamadığını, yaşı büyük bir kadını kaçırması ve ilişkiye girmesinin zor olması sebebi ile yaşı küçük bir kız çocuğunu kaçırmaya karar verdiğini" söyledi.

İstanbul Sancaktepe'de 14 Temmuz’da 7 yaşındaki erkek kardeşi ile birlikte, Kuran kursuna giden 8 yaşındaki Suriyeli S.E.M., 43 yaşındaki Mehmet Bekmez ve kardeşi Halil Bekmez (38) tarafından bir araca bindirilerek kaçırıldı. Çocuğa cinsel istismarda bulunan Mehmet Bekmez'in ifadesi kan dondurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, küçük kızı Şile yolu üzerinde ormanlık bir alana götüren Mehmet Bekmez cinsel istismarda bulundu. Çocuğu yeniden aldığı yere bırakmaya götürürken bir kamyona arkadan çarptı. Küçük kızın, kaza sonrası kendilerine yardıma gelen vatandaşlara kaçırıldığını söylemesi üzerine Mehmet Bekmez ve kardeşi Halil Bekmez kaçmaya başladı.

Kendisini kovalayan vatandaşlar tarafından yakalanan Mehmet Bekmez feci şekilde dövülerek linç edilmek istendi. Polis ekipleri tarafından kurtarılan Mehmet Bekmez, gözaltına alındı. Olayın ardından kaçan kardeşi Halil Bekmez de bir gün sonra gözaltına alındı.

Bekmez kardeşler, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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