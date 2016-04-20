Çocuk istismarcısı Muharrem B.'yi hiçbir avukat savunmak istemedi; Karaman Barosu zorunlu atama yaptı

Karaman'da Ensar Vakfı'na ait yurtlarda 10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 600 yıla kadar hapis istenen öğretmen Muharrem B.'yi hiçbir avukat savunmak istemedi. Karaman Baro Başkanı Avukat Oktay Yılmaz, "Avukat arkadaşlarımız doğal olarak böylesi iğrenç bir olayda sanığın yanında değil karşısında yer almak istediler. Ancak CMK gereği biz bir avukat arkadaşımıza bu görevi verdik. Kendisi kabul etmedi. İki gün boyunca süren ikna çabalarımız sonucunda zorunlu olarak kabul etti" dedi.

Karaman'da Ensar Vakfı'nda çalıştığı dönemde yaşları 10 ile 12 arasında değişen 10 erkek öğrenciye 'cinsel istismarda' bulunmaktan tutuklanan sınıf öğretmeni Muharrem B.'nin yargılandığı dava başladı. Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 09.30'da başlayan 'cinsel istismar' davasına, sanık Muharrem B. tutuklu bulunduğu Ereğli Cezaevi'nden güvenlik nedeniyle getirilmeyerek, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim) sistemiyle katıldı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün sadece cinsel istismar davasının görülmesine karar verildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne başta CHP'li milletvekilleri, çok sayıda avukat ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri salonun önünde bekledi. Salonun kapısı ise saat 09.15'da açıldı ve katılımcılar ve avukatlar içeri alındı.

Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturum olarak yapılan duruşmaya basın mensupları alınmıyor. Milliyet'teki habere göre, duruşmaya başta mağdur çocukların avukatları olmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, Ensar Vakfı ile KAİMDER avukatları da katıldı.

Mağdur çocuklardan 5'inin avukatlığını üstlenen Karaman Baro Başkanı Oktay Yılmaz, ''5 mağdur çocuğun avukatlığını ben üstlendim. Diğer 5 çocuğun da Ensar Vakfı'nın avukatlarının savunacağını biliyorum. Başta Karaman Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve Barolar Birliği olmak üzere yaklaşık 30 baronun çocukları komisyonunda görevli avukatlar, davaya müdahil olacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müdahil olacak'' dedi.

Mağdur çocukların ifadesinin daha önceden alındığını belirten Baro Başkanı Yılmaz, ''Çocukların ifadeleri alındı. Adli Tıp Raporları hazır. Sanık da SEGBİS ile duruşmaya katılacak. Onun da Adli Tıp Raporu hazır. Akıl ve ruh sağlı yerinde raporu verilmiş. Duruşmanın bugün karara bağlanacağını tahmin ediyoruz'' dedi..Ayrıca mahkeme salonunda İzmir ve Aydın Barosu'nun Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı ve üyeleri de yer alıyor.

Hiçbir avukat savunmak istemedi

Muharrem B.'yi hiçbir avukatın savunmak istemediğini söyleyen Karaman Baro Başkanı Avukat Oktay Yılmaz, "Avukat arkadaşlarımız doğal olarak böylesi iğrenç bir olayda sanığın yanında değil karşısında yer almak istediler. Ancak CMK gereği biz bir avukat arkadaşımıza bu görevi verdik. Kendisi kabul etmedi. İki gün boyunca süren ikna çabalarımız sonucunda zorunlu olarak kabul etti" dedi.