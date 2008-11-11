Çocuk işçiliğinin en fazla olduğu il Van

Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gürol Özcüre, okula devam etmeyen ve haftada 41 saatin üzerinde çalışan çocukların en fazla olduğu ilin yüzde 42,7 ile Van olduğunu söyledi.



Yrd. Doç. Dr. Özcüre, 1. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi'nde sunduğu bildiride, ''Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi''nin, Avrupa Birliği'nin (AB) mali katkıları ve 5.3 milyon avroluk bütçesiyle 2005 ve 2007 yılları arasında Çankırı, Elazığ, Erzurum, Kastamonu, Ordu, Sinop ve Van'da uygulandığını kaydetti.



Özcüre, bildirisinde, söz konusu 7 ilde yapılan araştırmalar hakkında bilgi verdi. Proje ile 1 milyon 162 bin kişinin tarandığını belirten Yrd. Doç. Dr. Özcüre, ekonomik faaliyette bulunan 88 bin 258 çocuk arasından çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinde çalışan 11 bin 661 çocuğun, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştığının tespit edildiğini bildirdi.



''Her 100 çocuğun ancak yüzde 31,5’i okula devam ediyor''



Çalışan çocuklar için sendikal hakların eksiksiz uygulanmasının toplumsal duyarlılığı arttırma, aileleri ve çocukları birlikte koruma, güvence altına alma ve eşitsizliği dengeleme niteliği tanıması açısından önemli olduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Özcüre, ''Türkiye çocuk işçiliğinin kötü şartlarını 2015 yılına kadar ortadan kaldırmayı hedefliyor. Başta sendikalar olmak üzere, birçok sivil toplum kuruluşu çocuk işçiliği sorunuyla da ilgilenmektedir'' diye konuştu



Zorunlu eğitim uygulamasına rağmen 6 ve 17 yaş grubundaki çocukların, Kastamonu'da yüzde 48,3'ünün, Sinop'ta yüzde 38,9'unun okula devam edebildiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Özcüre, ''Projenin uygulandığı tüm illerde, zorunlu temel eğitimi tamamlama yaşından sonra okula devam oranları düşmektedir. Ülke genelinde 6 ve 17 yaş grubunda çalışan her 100 çocuğun ancak yüzde 31,5'i okula devam ederken, yüzde 68,5'i okula devam edememektedir'' dedi.



Yönetmeliğe göre temel eğitimi tamamlayan çocukların çalışma saatlerinin günde 7 ve haftada 35 saati aşamayacağını bildiren Yrd. Doç. Dr. Özcüre, şunları kaydetti: ''Ordu ili dışındaki tüm illerde okula devam eden ve aynı zamanda çalışmakta olan çocukların büyük çoğunluğunun günde 11 saatten fazla çalıştığı anlaşılmaktadır. Yine 7 ilin sonuçlarının gösterdiği üzere, okula devam etmeyen ve haftada 41 saatin üzerinde çalışan çocukların en fazla olduğu il yüzde 42,7 ile Van'dır. Okula devam etmeyen, ancak 36 saatten az süre ile yönetmeliğe uygun işlerde çalışanların oranı ise azınlığı oluşturmakta ve illere göre yüzde 5,3 ile yüzde 22,1 arasında değişmektedir.''



Yrd. Doç. Dr. Gürol Özcüre, sözlerini şöyle tamamladı: ''Çocukların istihdama katılmadan önce en azından zorunlu temel eğitim almalarını, fiziksel ve ruhsal sağlıkları açısından gelişmelerini olumsuz etkileyebilecek durumlarla karşılaşmamalarını, sağlıklı beslenmelerini ve uygun sosyal çevrelerde bulunmalarını sağlamak amacıyla devletin gerekli yasal önlemleri alması ve bu doğrultuda gerekli denetimleri yapması gerekmektedir.''

