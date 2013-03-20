'Çocuk işçi' eylemi yapan liselilere gözaltı

İzmir'de çocuk işçi çalıştırılmasını protesto eden Devrimci Lisesiler (DEV-LİS) üyesi üç lise öğrencisi kendilerini önce Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürlüğü önüne daha sonra ise Maliye Bakanlığı İzmir Grup Başkanlığı kapısına zincirledi. Polisin uyarısına rağmen protestoyu sürdüren öğrenciler gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Cihan Durak'ın haberine göre, çocukların erken yaşlarda fabrikalarda işçi olarak çalıştırılması ve geçtiğimiz günlerde çalıştığı fabrikada iş kazası sonrası Ahmet Yıldız'ın hayatını kaybetmesine dikkat çekmek amacıyla DEV-LİS üyesi üç öğrenci Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürlüğü bahçesinde bulunan demir korkuluklara kendilerini zincirleyerek protesto eylemi gerçekleştirdi.

Üç öğrenci burada, "Bizler çocuk işçi olmayacağız", "DEV-LİS sokakta özgürlük ayakta" ve "Çocuk işçi olmayacağız" sloganları attı. Polis eylemi uzaktan izleyip, giriş çıkışı engellemediği için müdahale etmedi. Öğrenciler bir süre sonra zincirlerini çözerek bu kez kendilerini Maliye Bakanlığı İzmir Grup Başkanlığı kapısına zincirlemek istedi. Öğrenciler ve Maliye Bakanlığı İzmir Grup Başkanlığı güvenlik görevlileri arasında kısa bir arbede yaşandı. Öğrenciler yaşanan arbede ardından kapıya kendilerini zincirledi. Öğrenciler adına açıklama yapan U.D. "4 gün önce Adana'da çalıştığı fabrikada Ahmet Yıldız iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Yıldız sadece 13 yaşındaydı. Çocuk işçiliğe karşı bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Yetkililer bizi duyana kadar buradan ayrılmayacağız" dedi.

Polis olay yerine gelerek öğrencileri protestoyu sonlandırmaları için uyardı. Öğrenciler zincirlerini çözüp dağılmaları yönündeki uyarıları dinlemedi. Polis ekipleri tarafından zincirlerin kesilmesiyle öğrenciler yaka paça gözaltına alındı.