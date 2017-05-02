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Çocuk işçi asansörde sıkışarak hayatını kaybetti

16 yaşındaki işçi, olay yerinde hayatını kaybetti

02 Mayıs 2017 00:25

Adana'da mobilya atölyesinde çalışan çocuk işçi 16 yaşındaki Ömer Faruk Sever, yük asansörünün kabini ile duvar arasında sıkıştı. Sever, olay yerinde hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Merkez Seyhan ilçesinin Onur mahallesinde oturan Ömer Faruk Sever, aile bütçesine katkı için 45001 sokakta bulunan mobilya atölyesinde çalışmaya başladı. Akşam saatlerinde Ömer Faruk Sever, atölyedeki mobilyaları taşımak için yük asansörüne yöneldi. Asansörün kapısını aralayan Sever, mobilyaları yüklemeye başladı. Bu sırada asansör hareket etti ve kurtulmayı başaramayan Ömer Faruk Sever, kabin ile duvar arasında kaldı.

Kafası asansör kabini ile duvar arasında sıkışan Ömer Faruk Sever'in çığlıklarını duyarak olay yerine koşan diğer işçiler asansörü durdurup sağlık ekiplerine haber verdi. Mobilya atölyesine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Ömer Faruk Sever'in öldüğü anlaşıldı. 

Oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenip olay yerinde gelen yakınları, sinir krizleri geçirdi. Çocuk işçi Ömer Faruk Sever'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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