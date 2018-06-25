Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş, çocuk hastaları için odasında \'Serbest Duvar\' oluşturdu.

Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş, hastaneye anne ve babalarıyla gelen çocukların, muayene öncesi veya sonrasında diledikleri her resmi serbestçe yapabildiği serbest duvar olduğunu söyledi. Prof. Dr. Karakaş, \"Mesela ağlama, korkma gibi kelimeler yazmışlar. Hastalıklarına karşı \'bu haksızlık\' diyen ve duygularını resimlerle süsleyip kendilerini ifade eden çocuklarımız, poliklinik odasında duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade ediyor. Ben de bundan büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü buraya bir eser bırakıyorlar. Aslında ben onlar için silinebilir tahta ayırmıştım, resim yapıp yazı yazabilmeleri için. Fakat boyu yetmeyen çocuklarımız duvara kadar taşan resimler yaptı. Hatta duvarlarımıza yaptıkları resimleri de asmaya başladık\" diye konuştu.

RESİM YAPIP RAHATLIYORLAR

Resim yaparak rahatlayıp kendilerini ifade eden çocukların daha rahat muayene olduklarını söyleyen Prof. Dr. Karakaş, \"Çocuklarımız buraya bir eser bırakıyor. Çok seviniyoruz. Silinebilir tahtalar olunca fotoğraf çekip eserleri ölümsüzleştirmeye çalışıyordum. Böyle olunca çok daha rahat ediyorlar ve muayeneye gelmeleri sorun olmuyor. Böylece bizim de bir serbest duvarımız oldu. Resim yapan çocuklar tekrar geldiklerinde kendi resimlerini bulabiliyor, bu da onları mutlu ediyor. Hatta eski resimlerine yeni eklemeler de yapabiliyorlar\" dedi.

ÇOCUKLAR MUAYENEYE GÜLEREK GELİYOR

Çocuk hastaların muayeneye isteyerek geldiklerini söyleyen Prof. Dr. Ayşe Akman Karakaş, \"Bu da beni mutlu ediyor. Çocuklarımız muayeneye gülerek gelip gülerek ayrılıyor. Hatta sadece resim yapmak için buraya gelen çocuklar bile oluyor. Bu yüzden onlarla her zaman iletişim içinde olabiliyoruz. İlk gelişinde çekinen çocuklar daha sonra isteyerek gelebiliyor. Bazı anne ve babalar ve öğretmen hastalarımız kalem getiriyor\" dedi.



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